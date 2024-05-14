France 2: украинская армия отступает под Харьковом и спешно укрепляет линии обороны

Россия продолжает наступление на харьковском направлении, вынуждая ВСУ отступать, передаёт France 2. Около деревни Русские Тишки в спешке возводят оборонительные линии и окопы, а некоторые жители устали бояться и отказываются покидать свои дома.

На границе с Россией под артиллерийским обстрелом солдаты украинского спецназа пытаются сдержать наступление противника.

УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ: Они стреляют по нам!

Невозможно продвигаться вперёд, укрываясь за деревьями.

УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ: Парни, снимаемся! Быстро, разворачиваемся!

В нескольких километрах отсюда мы едем по практически пустой улице. Нам встречается, разумеется, несколько военных автомобилей, а также кареты скорой помощи. По обочинам строят новые оборонительные линии. Почти повсюду окопы, которые должны защитить Харьков, если российские войска продолжат наступление.

В деревне Русские Тишки, в пределах досягаемости русских пушек…

ДОРОТЕ ОЛЬЕРИК, спецкорреспондент: Добрый день!

… мужчина на велосипеде согласился остановиться и с нами поговорить.

ДОРОТЕ ОЛЬЕРИК: Почему вы не уезжаете?

ЖИТЕЛЬ РУССКИХ ТИШЕК: Брат уехал в Харьков, а я не хочу бросать свой дом, свою хату. Здесь моя собака Бимка и моя курицы, я не хочу это бросать.

Он верит, что украинские военные остановят россиян, однако его жизнь ужасна. Он устало ждёт, когда замолчит артиллерия, чтобы возобновить разговор.

ДОРОТЕ ОЛЬРИК: Так всегда?

ЖИТЕЛЬ РУССКИХ ТИШЕК: Бывает конечно. Видели разрушения в деревне?

ДОРОТЕ ОЛЬРИК: Вам страшно?

ЖИТЕЛЬ РУССКИХ ТИШЕК: Уже надоело бояться. Честно скажу, надоело.