С ужесточением закона о мобилизации спокойной жизни украинцев придёт конец, приводит The Daily Telegraph предупреждение минобороны страны. По словам представителя ведомства Дмитрия Лазуткина, для борьбы с Россией нужно мобилизовать всю страну.

В Минобороны Украины предупредили, что с 18 мая, когда вступит в силу более жёсткий закон о мобилизации, «спокойной жизни» украинцев придёт конец, пишет The Daily Telegraph. Призывной возраст снизится с 27 до 25 лет, а уклонистов будут наказывать вплоть до блокировки банковских счетов.

«Ситуации, в которой часть людей сражается на фронте, а остальные живут своей спокойной жизнью, точно приходит конец», — заявил представитель военного ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире украинского канала Espresso TV. По его словам, для борьбы с Россией нужно мобилизовать всю страну.

Киев ускорил принятие реформ, которые расширили возможности вербовщиков для отлова мужчин призывного возраста и закрыли лазейки для уклонения от несения службы. В последние полгода украинская армия столкнулась с острой нехваткой солдат и боеприпасов, что, по словам экспертов, сыграло на руку России.