Daily Telegraph: новый закон о мобилизации положит конец спокойной жизни украинцев
В Минобороны Украины предупредили, что с 18 мая, когда вступит в силу более жёсткий закон о мобилизации, «спокойной жизни» украинцев придёт конец, пишет The Daily Telegraph. Призывной возраст снизится с 27 до 25 лет, а уклонистов будут наказывать вплоть до блокировки банковских счетов.
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