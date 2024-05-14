WP: российское военное мастерство и ошибки Киева и США привели к военным успехам Москвы

13:57 Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал визит главы американского Госдепа Энтони Блинкена в Киев. Он отметил, что российской стороне известно о его приезде в столицу Украины, а также о нервозности киевского режима.

13:55 Вайцеховская: Валиева даже близко не исчерпала на льду свой потенциал Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась об участии дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки.

13:52 Пашинян заявил о готовности уже в этом году вступить в ЕС Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности армянской стороны уже в этом году вступить в Европейский союз.

13:50 Мостовой назвал финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики» Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».

13:45 Судьба двух человек после обрушения части дома в Белгороде остаётся неизвестной Агентству ТАСС в оперативных службах заявили, что в настоящий момент судьба ещё двух человек остаётся неизвестной после частичного обрушения многоэтажного жилого дома в Белгороде в результате атаки ВСУ.

13:45 Ташуев: «Балтике» в матче со «Спартаком» отступать некуда, позади — Калининград Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».

13:45 Блинкен заявил, что новый пакет вооружений для Украины уже «в пути» Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что новый пакет вооружений для Украины уже «в пути».

13:41 Число жертв при обрушении части жилого дома в Белгороде выросло до 17 В МЧС России заявили, что число жертв при обрушении части жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ возросло до 17.

13:38 Подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю В российском Министерстве обороны заявили, что подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю.

13:34 ВС России уничтожили цех сборки и хранения БПЛА ВСУ В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили цех БПЛА ВСУ и поразили склады и авиатехнику украинской армии.

13:31 Рэпер Vacio, который после «голой» вечеринки обещал пойти в армию, уехал в США Рэпер Vacio, который после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой обещал пойти в армию, уехал в США.

13:31 Егоров подерётся с Глэнтоном за пояс WBA International 7 июня Российский боксёр Алексей Егоров проведёт бой за пояс WBA International в первом тяжёлом весе с американцем Брэндоном Глэнтоном.

13:31 ВС России освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области В Минобороны России заявили, что бойцы подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.

13:27 В Москве задержали блогера, оскорблявшего участников спецоперации Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве был задержан блогер за угрозы в адрес участников СВО.

13:16 МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС России Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» была принята на вооружение ВС России.

13:16 Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в шоу Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что нет каких-либо ограничений со стороны международных организаций для выступлений фигуристки Камилы Валиевой в её шоу.

13:13 Гладков заявил о скорых выплатах жильцам частично обрушившегося дома в Белгороде Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков заявил, что выплаты жильцам дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда после атаки ВСУ 12 мая, будут произведены на этой неделе.

13:08 Артист Юрий Куклачёв выписан из больницы Артиста Юрия Куклачёва выписали из больницы после перенесённого инфаркта.

13:06 В Радн подвергли критике слова Буданова об отсутствии резервов ВСУ Депутат Верховной рады Украина Максим Бужанский подверг критике заявления главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о том, что у украинских военных больше нет резервов.

13:04 Специалисты рассказали об изменении спроса на арендное жильё в регионах России Аналитики провели исследование рынка съёмного жилья в России и выяснили, что спрос на аренду квартир за год снизился на 5%, в то время как на студии он, напротив, возрос на 15%.

13:02 Главе управления кадрами Минобороны Кузнецову предъявили обвинение В 235-м Гарнизонном военном суде заявили, что главе управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

13:00 Костомаров заявил о желании пробежать полумарафон Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что хотел бы пробежать полумарафон.

12:59 Гладков заявил о планах восстанавливать дом с обрушившимся подъездом в Белгороде Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков заявил, что многоэтажный дом в Белгороде, в котором обрушился подъезд из-за обстрела ВСУ, будет восстановлен.

12:54 Ганчев: российские военные уже контролируют запад и север Волчанска Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала заявил, что военные Вооружённых сил России уже полностью контролируют ряд районов Волчанска.

12:48 Песков: данные о взрывах на «Северных потоках» заслуживают внимания стран Европы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о причастности украинцев к взрывам на газопроводах «Северный поток» заслуживает внимания Дании, Швеции и других стран.

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