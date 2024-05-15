Europe 1: «эта неделя решающая» — Киев стоит перед дилеммой
ВИНСЕНТ ЭРВУЭ, журналист Europe 1: Вот уже несколько недель эксперты задавались вопросом, когда Кремль воспользуется своим преимуществом, усталостью Украины после двух лет конфликта, истощением армии и невозможностью ротации, нехваткой снарядов, ракет и систем ПВО — наконец обещанных, но так и не доставленных, — а также сведением счётов среди высшего руководства страны.
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