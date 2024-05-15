Europe 1: «эта неделя решающая» — Киев стоит перед дилеммой

Российские войска открыли второй фронт на харьковском направлении и поставили генштаб Украины перед дилеммой, заявил журналист Europe 1 Винсент Эрвуэ. Для защиты Харькова ВСУ необходимо перебросить войска с других точек, однако наступление на севере может быть лишь отвлекающим манёвром.

ВИНСЕНТ ЭРВУЭ, журналист Europe 1: Вот уже несколько недель эксперты задавались вопросом, когда Кремль воспользуется своим преимуществом, усталостью Украины после двух лет конфликта, истощением армии и невозможностью ротации, нехваткой снарядов, ракет и систем ПВО — наконец обещанных, но так и не доставленных, — а также сведением счётов среди высшего руководства страны.

Российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей, в полосе шириной 70 километров. Это не стремительное наступление — речь идёт о нескольких километрах, — однако в дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом, что подвергает опасности 1,2 миллиона жителей.

Можно представить выбор, перед которым стоит генштаб Украины: границу перешло 30 тысяч российских солдат, которые продвигаются по двум направлениям. Этого недостаточно, чтобы захватить и удержать Харьков, но их продвижения хватит, чтобы город разделил судьбу Мариуполя. Это будет смертельный удар, главным образом по экономике, поэтому необходимо защитить город, а для этого — перебросить войска с других горячих точек.

Если только речь не идёт об отвлекающем манёвре, а настоящая цель — на востоке: Купянск или города выше Донецка, которые тоже окружат. Понятнее станет через несколько дней, но тогда уже будет поздно. Эта неделя решающая.