Hill: ВСУ деморализованы и отступают без шансов на победу

00:01 В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.

23:55 Чехия победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.

23:54 Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на транспортный цех Запорожская АЭС на этой неделе сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на транспортный цех около электростанции.

23:45 Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков разочаровался в олимпийском движении.

23:42 Умер художник Чтак Художник Валерий Чтак скончался на 43-м году жизни.

23:29 Власти Крыма вновь призвали не публиковать видео ракетных ударов ВСУ Советник главы Республики Крым Олег Крючков вновь призвал не публиковать видео украинских ракетных ударов.

23:28 «Бешикташ» 11-й раз в истории стал обладателем Кубка Турции по футболу «Бешикташ» победил «Трабзонспор» в финале Кубка Турции по футболу.

23:24 Путин и Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту.

23:19 Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на полуостров.

23:17 Меркурис: ВСУ отправили бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что ВСУ отправили 47-ю механизированную бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы.

23:14 Дегтярёв заявил о готовности сотрудничать с Ираном в развитии хоккея Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с министром спорта Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми.

23:09 В Харькове прогремели взрывы Несколько взрывов произошло в Харькове.

23:07 Путин прибыл в Минск с официальным визитом Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом.

23:00 Президент Федерации скейтбординга России: если кто-то хочет ехать на Игры индивидуально, запрещать не стал бы Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин ответил на вопрос о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

22:57 Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе возобновил работу.

22:55 Вдовин считает, что включение скейтбординга в программу ОИ способно привлечь молодёжную аудиторию Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин считает, что включение вида спорта в программу Олимпийских игр способно привлечь молодёжную аудиторию.

22:50 В Иране представили предварительные итоги расследования ЧП с вертолётом Раиси Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси.

22:39 В ЕК признались в упоминании нападения на Фицо в разговоре с премьером Грузии Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий признался, что упоминал покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо в разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

22:39 РФС попросил «Ахмат» установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита» Российский футбольный союз (РФС) обратился в «Ахмат» с просьбой найти болельщика, который бросил бутылку в полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева.

22:35 «Военная хроника»: ВС России применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым «Военная хроника» пишет, что российские войска применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым.

22:31 Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно не работает Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе временно не работает.

22:28 Посол Белоруссии: Лукашенко и Путин обсудят учения с тактическим ядерным оружием Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

22:26 BBC: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня В Бордо задержали подозреваемого в подготовке атаки на участников эстафеты олимпийского огня в городе.

22:19 «Военная хроника» заявила о начале работы ПВО в Крыму «Военная хроника» заявила, что силы ПВО ВС России отражают атаку в Крыму.

22:17 В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога Сирены воздушной тревоги сработали в пяти украинских областях.

22:12 «Военная хроника» заявила о возможности ракетного удара по Крыму «Военная хроника» заявила о возможном нанесении украинскими войсками ракетного удара по Крыму.

22:10 Рахимова прошла в полуфинал турнира WTA в Рабате Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA в Рабате.

22:09 Рогов предупредил о дроне ВСУ над Токмаком Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о дроне ВСУ над Токмаком.

22:04 Dagospia: Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже Итальянский теннисист Янник Синнер и россиянка Анна Калинская были замечены на совместном ужине в Париже.

21:58 Туск: у Польши должно быть основное влияние в вопросе будущего Украины Варшава должна обладать наибольшим влиянием в вопросе будущего Украины.

21:52 Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в Белгородской области.

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21:43 Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции по Сребренице Сербский президент Александр Вучич выразил благодарность России, КНР и другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице».

21:41 В Подмосковье рассказали о перспективах сотрудничества с Узбекистаном Московская область планирует развивать сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана. Совместные проекты обсудили губернатор Андрей Воробьёв и хоким Шухратбек Абдурахманов.

21:36 Собянин: федеральные музеи подключатся к системе Russpass Федеральные музеи подключатся к системе Russpass. Соответствующее соглашение мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой.

21:36 «Матч ТВ»: Тикнизян интересен «Марселю» и «Сельте» Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян интересен пяти клубам из разных чемпионатов.

21:34 Байден ушёл от ответа на вопрос о военных преступлениях ЦАХАЛ Американский президент Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о наличии у США данных о военных преступлениях израильских войск в Газе.

21:33 Суд приговорил иноагента Сонина к 8,5 года колонии за фейки о ВС России Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии иностранному агенту Константину Сонину* за распространение фейков о ВС России.

21:28 Число экскурсионных маршрутов в Петербурге выросло в 26 раз за год Число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.

21:28 Косметолог Иванова рассказала об особенностях ухода за кожей с родинками Врач-косметолог бьюти-пространства Faceology Маргарита Иванова дала советы по уходу за кожей с родинками в летний период.

21:27 Специалист Купцова назвала преимущества оформления страховки для туристов с детьми Заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, почему важно оформлять страховку туристам с детьми.

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21:26 Специалист Ахвердиева дала советы по защите от мошенников при покупке путёвки Директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева рассказала, как защититься от мошенников при покупке путёвки.

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21:18 «СТРАНА.ua»: в Николаевской области вновь подожгли релейный шкаф В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

21:13 Косачёв: резолюция по Сребренице — удар по международному праву и потенциалу ООН Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» является ударом по международному праву и по потенциалу организации.

21:06 ВСУ сбросили ещё один взрывоопасный предмет с дрона на Горловку Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ сбросили ещё один взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.

21:04 ФФККР утвердила переход Гейниш и Чигирёва в сборную Узбекистана Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва в сборную Узбекистана.