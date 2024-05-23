Hill: ВСУ деморализованы и отступают без шансов на победу

00:01
В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.
23:55
Чехия победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
23:54
Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на транспортный цех
Запорожская АЭС на этой неделе сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на транспортный цех около электростанции.
23:45
Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков разочаровался в олимпийском движении.
23:42
Умер художник Чтак
Художник Валерий Чтак скончался на 43-м году жизни.
23:29
Власти Крыма вновь призвали не публиковать видео ракетных ударов ВСУ
Советник главы Республики Крым Олег Крючков вновь призвал не публиковать видео украинских ракетных ударов.
23:28
«Бешикташ» 11-й раз в истории стал обладателем Кубка Турции по футболу
«Бешикташ» победил «Трабзонспор» в финале Кубка Турции по футболу.
23:24
Путин и Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту.
23:19
Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на полуостров.
23:17
Меркурис: ВСУ отправили бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что ВСУ отправили 47-ю механизированную бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы.
23:14
Дегтярёв заявил о готовности сотрудничать с Ираном в развитии хоккея
Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с министром спорта Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми.
23:09
В Харькове прогремели взрывы
Несколько взрывов произошло в Харькове.
23:07
Путин прибыл в Минск с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом.
23:00
Президент Федерации скейтбординга России: если кто-то хочет ехать на Игры индивидуально, запрещать не стал бы
Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин ответил на вопрос о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх.
22:57
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе
Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе возобновил работу.
22:55
Вдовин считает, что включение скейтбординга в программу ОИ способно привлечь молодёжную аудиторию
Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин считает, что включение вида спорта в программу Олимпийских игр способно привлечь молодёжную аудиторию.
22:50
В Иране представили предварительные итоги расследования ЧП с вертолётом Раиси
Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси.
22:39
В ЕК признались в упоминании нападения на Фицо в разговоре с премьером Грузии
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий признался, что упоминал покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо в разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
22:39
РФС попросил «Ахмат» установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита»
Российский футбольный союз (РФС) обратился в «Ахмат» с просьбой найти болельщика, который бросил бутылку в полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева.
22:35
«Военная хроника»: ВС России применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым
«Военная хроника» пишет, что российские войска применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым.
22:31
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно не работает
Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе временно не работает.
22:28
Посол Белоруссии: Лукашенко и Путин обсудят учения с тактическим ядерным оружием
Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
22:26
BBC: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня
В Бордо задержали подозреваемого в подготовке атаки на участников эстафеты олимпийского огня в городе.
22:19
«Военная хроника» заявила о начале работы ПВО в Крыму
«Военная хроника» заявила, что силы ПВО ВС России отражают атаку в Крыму.
22:17
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги сработали в пяти украинских областях.
22:12
«Военная хроника» заявила о возможности ракетного удара по Крыму
«Военная хроника» заявила о возможном нанесении украинскими войсками ракетного удара по Крыму.
22:10
Рахимова прошла в полуфинал турнира WTA в Рабате
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA в Рабате.
22:09
Рогов предупредил о дроне ВСУ над Токмаком
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о дроне ВСУ над Токмаком.
22:04
Dagospia: Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже
Итальянский теннисист Янник Синнер и россиянка Анна Калинская были замечены на совместном ужине в Париже.
21:58
Туск: у Польши должно быть основное влияние в вопросе будущего Украины
Варшава должна обладать наибольшим влиянием в вопросе будущего Украины.
21:52
Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области
В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в Белгородской области.
21:49
«РБ Спорт»: Миранчук может продлить контракт с «Аталантой» летом
Полузащитник Алексей Миранчук может продлить контракт с итальянской «Аталантой» летом этого года.
21:43
Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции по Сребренице
Сербский президент Александр Вучич выразил благодарность России, КНР и другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице».
21:41
В Подмосковье рассказали о перспективах сотрудничества с Узбекистаном
Московская область планирует развивать сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана. Совместные проекты обсудили губернатор Андрей Воробьёв и хоким Шухратбек Абдурахманов.
21:36
Собянин: федеральные музеи подключатся к системе Russpass
Федеральные музеи подключатся к системе Russpass. Соответствующее соглашение мэр Москвы Сергей Собянин подписал с министром культуры России Ольгой Любимовой.
21:36
«Матч ТВ»: Тикнизян интересен «Марселю» и «Сельте»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян интересен пяти клубам из разных чемпионатов.
21:34
Байден ушёл от ответа на вопрос о военных преступлениях ЦАХАЛ
Американский президент Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о наличии у США данных о военных преступлениях израильских войск в Газе.
21:33
Суд приговорил иноагента Сонина к 8,5 года колонии за фейки о ВС России
Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии иностранному агенту Константину Сонину* за распространение фейков о ВС России.
21:28
Число экскурсионных маршрутов в Петербурге выросло в 26 раз за год
Число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.
21:28
Косметолог Иванова рассказала об особенностях ухода за кожей с родинками
Врач-косметолог бьюти-пространства Faceology Маргарита Иванова дала советы по уходу за кожей с родинками в летний период.
21:27
Специалист Купцова назвала преимущества оформления страховки для туристов с детьми
Заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, почему важно оформлять страховку туристам с детьми.
21:27
Врач Ковалёва: микропластик наносит урон всему организму
Врач-дерматолог Клиники профессора Калинченко клинической базы кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН им. Патриса Лумумбы Светлана Ковалёва рассказала, что микропластик наносит урон всему организму.
21:26
Специалист Ахвердиева дала советы по защите от мошенников при покупке путёвки
Директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева рассказала, как защититься от мошенников при покупке путёвки.
21:26
Волынец прокомментировала идею платить 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала идею платить единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей женщинам, родившим до 25 лет.
21:21
Мозес: наслаждался каждой минутой в «Спартаке», уезжаю с воспоминаниями, которые буду хранить вечно
Полузащитник Виктор Мозес опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Спартака».
21:18
«СТРАНА.ua»: в Николаевской области вновь подожгли релейный шкаф
В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.
21:13
Косачёв: резолюция по Сребренице — удар по международному праву и потенциалу ООН
Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» является ударом по международному праву и по потенциалу организации.
21:06
ВСУ сбросили ещё один взрывоопасный предмет с дрона на Горловку
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ сбросили ещё один взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
21:04
ФФККР утвердила переход Гейниш и Чигирёва в сборную Узбекистана
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва в сборную Узбекистана.
20:56
Госдеп: США намерены вернуть дипломатическое присутствие в Ливии
Власти США намереваются вернуть дипломатическое присутствие в Ливии в ответ на рост российского влияния в африканском государстве.