Из-за Украины «постоянно ссоримся» — Роберт Хабек и его партия в сомнениях о будущем «светофорной коалиции»

«Светофорное правительство» Германии страдает от внутренних разногласий и ссор. Из-за разногласий по Украине внутри коалиции «зелёный» вице-канцлер Роберт Хабек не исключает, что его партия предпочтёт в будущем альянс с оппозиционным блоком ХДС/ХСС. Der Spiegel замечает перемену тона среди зелёных к оппозиционному ХДС и открытую похвалу в адрес его лидера Фридриха Мерца.

Разногласия внутри немецкой правящей коалиции давно стали достоянием общественности. Роберт Хабек признаёт в интервью, что «безусловно, для страны было бы хорошо, если бы коалиция меньше ссорилась». Одним из основных пунктов разногласий является внешняя политика, и прежде всего Украина. Der Spiegel обращает внимание на то, что из-за этого зелёные всё чаще говорят об альянсе с ХДС/ХСС после выборов в следующем году.

«Несмотря на жёсткие дебаты с ХДС/ХСС, мы можем работать вместе в будущем», — заявляет вице-канцлер Хабек в интервью. Разногласия между партиями, по его мнению, обусловлены их ролями: правительства и оппозиции. Между партиями есть и существенное сходство, например, во внешней политике. «Мерц не впал в оппозиционный рефлекс во внешней политике, например, когда поддерживал Украину», — хвалит лидера оппозиции Роберт Хабек. Хабек даже считает, что Мерц, заняв радикальную позицию поддержки Украины, «воплощает государственный интерес Германии».

По мнению Хабека, ХДС/ХСС тоже заняли примирительный тон в отношении его партии «Союз90/Зелёные». Der Spiegel согласен с этим и отмечает, что на региональном уровне есть сильные сторонники «чёрно-зелёной» из ХДС/ХСС и Зелёных. Например, поддержку такому альянсу оказывают глава Северного-Рейна Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) и глава Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман («Союз90/Зелёные»). Оба региональных политика на земельном уровне уже организовали такие коалиции.