Шведское издание Proletären опубликовало статью, авторы которой возмутились самим фактом награждения пожилого украинского нациста Гуньки медалью на Украине. «Почётная награда» была вручена представителем партии «Свобода» из администрации Тернопольской области родственнице скандально прославившегося ветерана СС и носит имя другого нациста и заместителя Степана Бандеры. В то же время власти Канады скрывают позорные страницы истории, содержащие информацию о том, чем приехавшие в Канаду украинцы занимались в Европе до эмиграции.
Вручение украинскому нацисту Ярославу Гуньке «почётной медали» на Украине возмутило журналистов шведской газеты Proletären. После громкого скандала с чествованием пожилого украинского ветерана СС в парламенте Канады извиняться пришлось премьеру страны. Тем не менее на самой Украине «полно тех, кто ни капельки не стыдится тёмных страниц своей истории», отмечает Proletären.
К бесстыжим пособникам нацизма шведы отнесли вручившего награду родственнице Гуньки Олега Сиротюка из администрации Тернопольской области, который представляет крайне правую партию «Свобода». Эта политическая сила «сыграла важную роль» в «поддержанном Западом» государственном перевороте на Украине в 2014 году, в результате которого представители партии заняли важные должности в правительстве, поясняет автор статьи.
Тернополь расположен в исторической губернии Галичина, от которой и произошло название добровольческой дивизии СС, в которую записался Гунька. Сама медаль носит имя Ярослава Стецько, который во время войны был заместителем «пресловутого нацистского пособника» Степана Бандеры, объясняет читателям Proletären. В ответ на требование России экстрадировать нациста за геноцид, власти Канады объявили это невозможным из-за отсутствия соответствующего договора между странами.
Скандал вокруг Гуньки вызвал в Канаде «запоздалую дискуссию» о многих украинских военных преступниках, которым было предоставлено убежище в Канаде после Второй мировой войны. По мнению Proletären, власти Канады скрывают подобные факты, не предоставляя историкам и исследователям доступ к существующим документам о том, чем они занимались в Европе до эмиграции в Канаду.
На станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии Московского метрополитена начали оформлять потолок платформы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Столичный бизнес нарастил энергопотребление на 6% в январе 2024 года, что свидетельствует об активном развитии производств, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил об утверждении плана по тушению лесных пожаров на 2024 год. В документе представлена информация о маршрутах патрулирования, действиях специалистов и средствах пожаротушения.
Согласно результатам исследования, которое провёл банк ВТБ, в 2023 году россияне совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси, общая сумма которых достигла 26,7 млрд рублей. Спрос на услуги такси вырос на 8% за год, а объём трат — на 27%.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что канадские власти проявили адекватность, выдав визы российским шахматистам для участия в турнире претендентов ФИДЕ.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил странам Запада ответить на вопрос, с кем Москве вести переговоры по ситуации на Украине, тогда как Владимир Зеленский законодательно запретил себе делать это.