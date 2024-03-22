Шведское издание Proletären опубликовало статью, авторы которой возмутились самим фактом награждения пожилого украинского нациста Гуньки медалью на Украине. «Почётная награда» была вручена представителем партии «Свобода» из администрации Тернопольской области родственнице скандально прославившегося ветерана СС и носит имя другого нациста и заместителя Степана Бандеры. В то же время власти Канады скрывают позорные страницы истории, содержащие информацию о том, чем приехавшие в Канаду украинцы занимались в Европе до эмиграции.

Вручение украинскому нацисту Ярославу Гуньке «почётной медали» на Украине возмутило журналистов шведской газеты Proletären. После громкого скандала с чествованием пожилого украинского ветерана СС в парламенте Канады извиняться пришлось премьеру страны. Тем не менее на самой Украине «полно тех, кто ни капельки не стыдится тёмных страниц своей истории», отмечает Proletären.

К бесстыжим пособникам нацизма шведы отнесли вручившего награду родственнице Гуньки Олега Сиротюка из администрации Тернопольской области, который представляет крайне правую партию «Свобода». Эта политическая сила «сыграла важную роль» в «поддержанном Западом» государственном перевороте на Украине в 2014 году, в результате которого представители партии заняли важные должности в правительстве, поясняет автор статьи.

Тернополь расположен в исторической губернии Галичина, от которой и произошло название добровольческой дивизии СС, в которую записался Гунька. Сама медаль носит имя Ярослава Стецько, который во время войны был заместителем «пресловутого нацистского пособника» Степана Бандеры, объясняет читателям Proletären. В ответ на требование России экстрадировать нациста за геноцид, власти Канады объявили это невозможным из-за отсутствия соответствующего договора между странами.

Скандал вокруг Гуньки вызвал в Канаде «запоздалую дискуссию» о многих украинских военных преступниках, которым было предоставлено убежище в Канаде после Второй мировой войны. По мнению Proletären, власти Канады скрывают подобные факты, не предоставляя историкам и исследователям доступ к существующим документам о том, чем они занимались в Европе до эмиграции в Канаду.