Канадский журналист: США невзлюбили Путина за стремление к независимой внешней политике

11:02
Синоптик Цыганков спрогнозировал жаркие выходные в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал RT о погоде в Москве до конца недели.
11:01
Третьяк: если Бобровский — это кот, то Плешков — это котёнок, который всё время ищет шайбу
Президент ФХР Владислав Третьяк сравнил Артёма Плешкова и Сергея Бобровского.
10:58
Паромная переправа в Крым остаётся закрытой вторые сутки
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа остаётся закрытой из-за погодных условий.
10:47
Во Владимирской области загорелся торговый центр
Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар, возникший в торговом центре.
10:45
Черчесов: Тюкавин — нестандартный футболист, который играет в команде важную роль
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.
10:37
СК возбудил дело после травмирования детей из-за сорванной кровли в Краснодаре
Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы.
10:29
Роднина: у российских фигуристов остаются шансы выступить на Играх 2026 года
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.
10:22
Вертолёт Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что из-за плохих погодных условий его вертолёт совершил экстренную посадку.
10:15
Чикунова и Андреева победили в рейтинге «30 до 30» Forbes
Теннисистка Мирра Андреева и пловчиха Евгения Чикунова победили в номинации «Спорт и киберспорт» в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет от Forbes.
10:15
В ЦБ назвали временным период высоких ставок в России
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал временным период высоких ставок в стране.
10:00
Березуцкий рассказал, в чём прав Вернблум в скандальном интервью
Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о словах экс-одноклубника Понтуса Вернблума.
09:59
Около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши.
09:47
В Калининграде возбудили дело о мошенничестве против сотрудника предприятия
В МВД по Калининградской области заявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении начальника отдела материально-ресурсного обеспечения крупного промышленного предприятия Калининграда.
09:46
Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт в рамках спортивных игр ПМЭФ
В Московском городском гольф-клубе в рамках спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдёт IV Radio Monte Carlo Golf Cup.
09:44
Бобровский прервал 12-матчевую победную серию в овертаймах плей-офф НХЛ
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прервал серию побед в овертаймах Кубка Стэнли.
09:31
Рогов: усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта.
09:29
В Москве и Екатеринбурге открылись центры волонтёрской программы Игр дружбы
20 мая в Екатеринбурге и 23-го в Москве открылись Ресурсные центры Волонтёрской программы Всемирных игр дружбы.
09:19
Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области
В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в Белгородской области.
09:18
Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой».
09:09
Пожар произошёл на сельхозпредприятии Белгородской области из-за атаки БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл на сельхозпредприятии региона в результате атаки украинского беспилотника.
08:59
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Флориду» во втором матче плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» обыграл «Флориду» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
08:58
Володин заявил об атмосфере ненависти в европейской политике
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейская политика отравлена атмосферой ненависти.
08:51
ВСУ обстреляли село в Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли село Коровяковка в регионе.
08:41
Мирный житель пострадал при ночном обстреле ВСУ Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района города.
08:34
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура порта
Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что во временно подконтрольной ВСУ части Херсонской области была повреждена припортовая инфраструктура.
08:23
Во Владивостоке задержали предпринимателя из-за гибели ребёнка в детском центре
Следственный комитет по Приморскому краю заявил о задержании предпринимательницы после гибели семилетнего ребёнка в развлекательном центре во Владивостоке.
08:11
Силы ПВО ночью сбили украинские дроны над Курской и Белгородской областями
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями.
08:02
Полянский: Россия считает бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине
Международная конференция в Швейцарии лишена перспектив из-за того, что Россия в ней не участвует, а её позиция по конфликту на Украине не учитывается. Такого мнения, по словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, придерживаются в Москве.
07:51
ТАСС: грузинские наёмники находятся в жилом секторе в Константиновке ДНР
Экс-сотрудники Министерства внутренних дел Грузии, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины в качестве наёмников, разместились в жилом секторе в населённом пункте Константиновка в ДНР.
07:30
МИД: НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России
Североатлантический альянс формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России. Они появились в Эстонии, Латвии, Финляндии и Румынии, и этот список может пополниться Грузией и Молдавией.
07:11
Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ, чтобы не допускать лжи о Путине
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок ошибочно полагает, что президент России Владимир Путин не желает вести переговоры по Украине, поскольку не читает его высказывания в СМИ.
06:45
Полянский: у России нет причин вести диалог по «формуле мира» Зеленского
Москва не имеет причин для ведения диалога по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, которая представляет собой нереалистичный ультиматум России.
06:33
Столтенберг выступил против создания объединённой европейской армии
Объединённая европейская армия в случае создания будет дублировать функции Североатлантического альянса.
06:13
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
06:00
Врач: жара может повышать уровень стресса и ухудшать концентрацию внимания
Терапевт Андрей Рябков предупредил в беседе с RT, что жара может оказывать серьёзное влияние на организм человека. По его словам, перегревание приводит к увеличению температуры тела, что может вызвать различные проблемы — от обезвоживания до серьёзных нарушений работы организма.
05:47
Антонов: власти США не задумываются о будущем отношений с Россией
Власти Соединённых Штатов не задумываются о будущем отношений с Москвой и занимаются их разрушением. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
05:35
Антонов: США намекают, что могут позволить Украине наносить удары вглубь России
Администрация Соединённых Штатов даёт понять, что может разрешить Киеву наносить удары поставляемым оружием вглубь территории России.
05:26
Антонов — об объявленных США поставках оружия Украине: Вашингтон не хочет мира
Администрация Соединённых Штатов не заинтересована в установлении мира в Европе, объявленные Вашингтоном поставки оружия на Украину — ясные сигналы американских властей. Такую точку зрения высказал посол России в США Анатолий Антонов.
05:07
Пентагон: Остин успешно перенёс медпроцедуру и вернулся к своим обязанностям
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин успешно перенёс медицинскую процедуру, связанную с мочевым пузырём, и вернулся к своим обязанностям. Об этом сообщили в Пентагоне.
05:00
Дерматолог рассказала, кому необходимо пользоваться солнцезащитным кремом
Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с RT дала рекомендации по использованию солнцезащитного крема.
04:41
Зеленский: США передадут Киеву необходимые дальнобойные ракеты
Соединённые Штаты передадут Украине «столь необходимые» ракеты большой дальности, а также высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и прочее вооружение.
04:32
Столтенберг: НАТО готово пойти на ответные действия в случае массированных кибератак
Североатлантический альянс готов прибегнуть к пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне в ответ на массированную кибератаку.
04:17
Автомобиль перевернулся и загорелся на МКАД
Авария произошла на внешней стороне 17-го километра МКАД: перевернулся и загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
04:06
Четыре человека погибли при ударе Израиля по центру Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар к северу от лагеря беженцев «Нусейрат» в центральной части сектора Газа. В результате погибли четыре человека.
04:00
Токсиколог Лодягин рассказал, как себя вести в случае укуса змеи
Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин в беседе с RT рассказал, как человеку необходимо действовать в случае укуса змеи.
03:37
Полянский: Россия и Украина крайне далеки от практических шагов к диалогу о мире
Москва и Киев на текущем этапе крайне далеки от практических шагов к диалогу об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
03:25
Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в пяти регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
03:19
NBC: США обеспокоены возможными провокациями КНДР перед выборами президента
Администрация Соединённых Штатов обеспокоена возможными провокациями КНДР перед предстоящими президентскими выборами.
03:11
Минюст России будет публиковать доменные имена сайтов иноагентов
Доменные имена информационных ресурсов, внесённых в реестр иностранных агентов, будут публиковать в России.
02:47
Чили настаивает на выполнении Израилем решения суда ООН по Газе
Израиль должен выполнить решение Международного суда ООН, обязавшего Тель-Авив немедленно прекратить военные действия в провинции Рафах в секторе Газа. На этом настаивает Чили.