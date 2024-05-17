TCN: США сделали всё, чтобы спровоцировать Россию ввести войска на Украину

Американские СМИ называют военную операцию России на Украине «неспровоцированной», однако никого в истории ещё не провоцировали так упорно, полагает Такер Карлсон. Как отмечает гость TCN, политический комментатор Дейв Смит, в руководстве НАТО и США все понимали, что вступление Украины в альянс неприемлемо для России, но всё равно пошли на «серию излишних провокаций».

ДЕЙВ СМИТ, ведущий подкаста, комик, политический комментатор: По-моему, настолько дико, что после 20 лет «войн с терроризмом», совершенно катастрофических, Америка по-прежнему ввязывается в конфликты — явно по собственному выбору!



Да!



ДЕЙВ СМИТ: Я знаю, что они могут аргументировать… Они аргументировали это так: «Если Путин захватит Украину, он захватит Польшу, а потом захватит…» — хотя ничего подобного он не говорил. Нет ни одного заявления Путина, на которое тут можно сослаться.



Это абсурд.



ДЕЙВ СМИТ: На самом деле, когда вы брали у него интервью, он прямым текстом сказал: «Если Польша на нас нападёт — это единственный сценарий, при котором мы можем воевать».



У него самая большая страна в мире!



ДЕЙВ СМИТ: Да.



Это самая большая территория на планете Земля, невероятно сложная в управлении. 20 процентов населения мусульмане. Всевозможные полуавтономные зоны по всей стране. И он хочет больше территории?! Не думаю. Это бред.



ДЕЙВ СМИТ: Послушайте, он всегда говорил… И не только он. Об этом говорили практически все, кто не лукавил. В высших эшелонах власти в США, а также в НАТО говорили: его проблема — это вступление Украины в НАТО.



Да!



ДЕЙВ СМИТ: Его проблема всегда была именно в этом.



Конечно!



ДЕЙВ СМИТ: А мы продолжали и продолжали этого добиваться, и именно это заставило его реагировать. И даже сам глава НАТО, Столтенберг, или как его там…



Да.



ДЕЙВ СМИТ: … заявлял, что Владимир Путин говорил: «Если вы просто подпишете соглашение, зафиксируете письменно, что Украина не вступит в НАТО, я не введу войска». НАТО отказалось — и он ввёл войска.



Но есть ли хоть один новостной материал, даже сейчас, где это бы ни называли — рефлекторно, как будто куски текста вставляются автоматически — «неспровоцированным вторжением на Украину»?



ДЕЙВ СМИТ: Да, им всегда надо вставить: «неспровоцированное».



Да более спровоцированного ещё никогда не бывало! Они сделали это специально! Они подтолкнули Россию ввести войска на Украину. Это очевидно.



ДЕЙВ СМИТ: Предположим, в Мексике у власти довольно проамериканское правительство, и Россия хочет, чтобы оно заключило с ней экономическое соглашение. А мы пытались убедить Мексику не заключать это соглашение, а вместо этого стать нашим экономическим партнёром. И в конце концов убедили. И тогда Россия приходит и свергает демократически избранное правительство и ставит пророссийское, и это приводит к гражданской войне, в которой гибнут 15 тысяч человек. И проамериканская сторона… Вы меня понимаете? Можно ли сказать: «Это было так неспровоцированно»? Ага.



А потом Россия говорит: «Мы добьёмся, чтобы Мексика вступила в наш оборонный альянс, и разместим ракеты в Тихуане!»



ДЕЙВ СМИТ: Да, ракеты в Мексике! И кстати, эта идея обсуждалась годами, и в 2008 году мы официально объявили… то есть Россия официально объявила, что Мексика присоединится к её военному альянсу, а потом мы вмешались…



Простите, вы все правы, «майдан» был совершенно спонтанным восстанием. То, что Виктория Нуланд была в гуще событий и раздавала сэндвичи, это случайность! Джон Маккейн и другие — они много туда ездили. И да, конечно, финансировали это поддерживаемые Соросом неправительственные организации. Но какая разница! Это было совершенно спонтанное движение!



Нет конечно. Это была серия провокаций. Совершенно излишних. И против этого были не только «голуби»-либертарианцы вроде меня, но и Джордж Кеннан, деятель холодной войны. Основоположник стратегии сдерживания. Он говорил… Есть замечательный материал The New York Times с ним и с Томасом Фридманом, кажется, от 1999 года. Там он всё изложил. Когда началась первая волна расширения НАТО, он заявил, что люди, выступающие за это расширение, не остановятся, пока не последует ответ со стороны России. А когда ответ последует, они скажут: «Видите! Вот поэтому мы были правы, когда расширяли НАТО!» Но всё это неправильно.



Даже из заявлений Обамы следует, что он понимал то, что вы сейчас сказали.



ДЕЙВ СМИТ: Да. Он отказывался посылать оружие на Украину.



Знаю.



ДЕЙВ СМИТ: Он был там, когда свергли Януковича. Но оружия посылать не хотел. В итоге это сделал Трамп.



Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.