Миршаймер: только независимость от США спасёт Украину от дальнейшего развала

Украина должна стать нейтральной, отказаться от идеи вступления в НАТО и прекратить любые отношения в сфере безопасности с Соединёнными Штатами, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive американский политолог Джон Миршаймер. В противном случае, по словам аналитика, конфликт будет продолжаться, а Киев лишится ещё больших территорий и солдат.

Джон, мы загнали себя в угол. Я не знаю, как выбраться из этого тупика. Что нам делать? Как мы можем взять и исправить этот беспорядок прямо сейчас?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Что ж, есть только одно возможное решение, — и я хочу подчеркнуть слово «возможное», потому что неясно, сработает ли оно. Но, по моему мнению, это единственный рабочий вариант. Он сводится к следующему: мы делаем всё возможное, чтобы немедленно прекратить войну, и прилагаем все усилия, чтобы создать нейтральную Украину.





Мы добиваемся, чтобы украинцы дали понять русским, что они не собираются вступать в НАТО. Они будут нейтральным государством и приложат все силы, чтобы не проводить политику безопасности, которая каким-либо образом угрожает России.





И второе, что необходимо сделать, как я сказал ранее, — это полностью прекратить отношения в сфере безопасности между Соединёнными Штатами и Украиной. Россияне должны увидеть, что Украина независима, явно независима от Соединённых Штатов.





Если создать подобную ситуацию, то, на мой взгляд, Украина будет восприниматься русскими значительно меньшей угрозой, чем сегодня. И возможно, русских удастся убедить заключить какую-то сделку, по которой они не станут занимать ещё больше территорий на Украине, и, конечно, больше украинцев в конечном итоге останутся живы.





Я думаю, что это единственная надежда, которая у нас есть. А если мы не будем стремиться к ней и продолжим действовать в рамках иллюзии, отражение которой можно увидеть в заявлениях таких деятелей, как Джейк Салливан и генерал Петреус, о том, что в этой войне можно выиграть в долгосрочной перспективе, то в итоге погибнет гораздо больше украинцев и страна окажется ещё более разрушенной, чем сейчас, и уступит русским ещё больше территорий.

Дата публикации 12 мая 2024 года.