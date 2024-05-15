США и НАТО не готовы к войне с Россией, а Москва, напротив, уже готова к этому противостоянию, заявил в интервью Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Поэтому, по его мнению, в случае краха украинской армии альянс будет стоять поодаль и не станет ничего предпринимать.

Что будет делать НАТО, когда украинская армия развалится?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Думаю, мы прямо сейчас можем биться об заклад, что ответом на этот вопрос будет «ничего». По-моему, Вашингтон был очень, очень обескуражен воинственной позицией господина Путина, когда тот подтянул к фронту тактическое ядерное оружие. Он ясно дал понять: «Если вы рассматриваете вопрос об интервенции на Западную Украину, подумайте ещё раз. Вы окажетесь в войне с Россией, и мы к этой борьбе готовы».



Однако мы, очевидно, не готовы к этой борьбе, и НАТО не готово к этой борьбе. Аналогия с высадкой в Нормандии, которую я ранее привёл, будет абсолютна верна в рамках её применения к современному НАТО. Это будет сборище из армий и военно-воздушных сил, а также некоторых военно-морских сил, пытающихся сотрудничать и сражаться против врага, у которого абсолютное единство командования, а следственно, и абсолютное единство усилий. У нас ничего подобного нет.



Думаю, что ответ — мы не станем ничего делать. Мы будем стоять поодаль. Мы будем ждать, когда эта трагедия начнёт развиваться. Я даже не считаю, что ЦРУ и MI6 непременно станут вмешиваться с целью убрать Зеленского. Подозреваю, что это вскоре будет сделано другими людьми внутри страны.



Дата публикации 13 мая 2024 года.