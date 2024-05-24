Politico: Россия укрепляет связи с Венгрией, пользуясь беспечностью Запада

На фоне украинского конфликта влияние России в Венгрии продолжает увеличиваться. Москва и Будапешт развивают экономические и дипломатические отношения, в то время как ЕС и США не спешат предпринимать какие-либо срочные действия, чтобы разорвать их дружбу, пишет в статье для Politico доцент Польской академии наук Эдит Згут-Пшибыльская.

Планы «Газпрома» о спонсорстве будапештского футбольного клуба «Ференцварош» являются ещё одним проявлением растущего российского влияния в Венгрии. Такое мнение в статье для Politico высказывает доцент Польской академии наук Эдит Згут-Пшибыльская.

По её словам, дружба Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, которых объединяет «открытое осуждение западного либерализма», развивалась на протяжении нескольких лет. Но именно украинский конфликт привёл к тому, что связи между Москвой и Будапештом стали «гораздо теснее».

Венгерский лидер стал одним из двух лидеров ЕС, которые встречались с Путиным после начала спецоперации. Орбан неоднократно тепло отзывался о своих отношениях с российским президентом и блокировал усилия европейского блока по оказанию помощи Украине, напоминает публицист.

В то время как другие европейские страны сокращают численность персонала российских посольств и консульств, количество дипломатов Москвы в Будапеште растёт. Кроме того, венгерские СМИ неустанно «оправдывают» действия Кремля на Украине, называя разжигателями конфликта США, ЕС и НАТО, сетует автор статьи.

Брюссель и Вашингтон разочарованы происходящим, но они, похоже, не понимают, как остановить союз Венгрии с Россией. Запад «тянет резину» или отделывается полумерами, в то время как углубление связей двух стран требует от него незамедлительной реакции, считает Згут-Пшибыльская.