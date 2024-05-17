Большая политическая потеря для Венгрии — Орбан прокомментировал критическое состояние Фицо

22:35
Источник: получивший травму Тороп успешно перенёс операцию
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп успешно перенёс операцию после травмы костей лицевого черепа.
22:33
«Военная хроника»: появились данные о взятии села Старицы бойцами ВС России
«Военная хроника» сообщает, что появились данные о взятии села Старицы бойцами ВС России.
22:20
«Матч ТВ»: Станкович может пригласить в «Спартак» полузащитника «Маккаби» Джабера
Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович заинтересован в приглашении полузащитника «Маккаби» из Хайфы Махмуда Джабера.
22:19
Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО ВС России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
22:08
Подполье: ВС России нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне
Вооружённые силы России по наводке подполья поразили место дислокации СБУ в Днепровском РОВД в Херсоне.
22:04
Чичерова: Олимпиада превратилась, к сожалению, в политический театр
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова считает, что Игры превратились в политический театр.
22:01
На территории Военной академии в Петербурге сдетонировал боеприпас времён ВОВ
На территории Военной академии связи имени Будённого в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны.
21:54
Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
21:51
RT рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на территории академии связи
Семь военных пострадали при взрыве на территории хозяйственной зоны Военной академии связи имени Будённого в Петербурге.
21:50
В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований WADA
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что 90% американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.
21:48
Силы ПВО России сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.
21:38
Беглов: взрыв на территории академии связи не носит террористического характера
Взрыв на территории Военной академии связи имени Будённого в Петербурге не носит террористического характера.
21:35
Пострадавшие при взрыве в военной академии в Петербурге не в тяжёлом состоянии
Пострадавшие при взрыве в Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге находятся в не тяжёлом состоянии.
21:34
Фьюри оказался тяжелее Усика перед титульным боем
Состоялась церемония взвешивания перед боем за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
21:33
Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на белгородское село Новая Наумовка.
21:28
Foreign Policy: положение Украины толкает местные власти и США на большие риски
Положение Украины в ходе СВО становится всё опаснее, толкая киевский режим и США на рискованные действия.
21:22
Шунин: если почувствую, что уступаю в конкуренции, задумаюсь о завершении карьеры
Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, когда может задуматься о завершении карьеры.
21:15
Присланное в Челябинск с Кубы тело канадца скоро отправят обратно семье
Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи из Челябинска, эксгумировали и в ближайшее время отправят в Канаду.
21:13
Медведев объяснил необходимость создания санитарной зоны поведением Киева
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Украина своими действиями провоцирует Россию создать санитарную зону.
21:12
Автовокзалом «Красногвардейский» в Москве воспользовались 170 тысяч пассажиров
Автовокзал «Красногвардейский» в Москве принял около 170 тыс. пассажиров с момента открытия в декабре 2023 года.
21:08
В Курганской области продлили запрет на посещение лесов
В Курганской области продлён запрет на посещение лесов до 31 мая.
21:07
Во Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из машин
Украинские СМИ сообщают, что во Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из автомобилей.
21:05
Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам перед матчем с «Рубином»
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что защитник Алексис Дуарте и нападающий Александр Соболев вернулись к тренировкам перед матчем РПЛ с «Рубином».
21:05
Калининградский школьник получил нагрудный знак «Горячее сердце»
Школьник Всеволод Васильев из посёлка Переславское Калининградской области стал одним из лауреатов инициативы «Горячее сердце».
21:00
РИА Новости: в Петербурге произошёл взрыв
Взрыв произошёл в одном из вузов Санкт-Петербурга.
20:59
Кардиолог Хомицкая посоветовала не пить кофе за полчаса до измерения давления
Врач-кардиолог, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» кандидат медицинских наук Юнона Хомицкая рассказала, как правильно измерять артериальное давление.
20:58
Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине на территорию Польши
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что при отправке Украине дальнобойных ракет границы санитарной зоны могут оказаться на территории Польши.
20:55
МИД Армении отметил позитивные изменения в армяно-азербайджанском процессе
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о позитивных тенденциях в мирном процессе между Ереваном и Баку.
20:53
Главный тренер «Арсенала»: в плане лицензирования все должны быть в равных условиях
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не выдать тульскому клубу лицензию, которая позволяет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:51
Пушилин: ВС России продвигаются не только в Харьковской области
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с корреспондентом RT Мохаммадом Кассабом заявил, что российские войска продвигаются не только в Харьковской области.
20:50
Профессор Кондратенко рассказала о причинах сезонной аллергии
Аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор кафедры иммунологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Кондратенко рассказала, какие существуют причины сезонной аллергии.
20:45
Министр спорта Татарстана: Игры БРИКС — наше наследие для мирового спорта
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.
20:44
Сомнолог Ковальзон перечислил последствия недосыпа
Доктор биологических наук сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, какие последствия могут быть на фоне недосыпа.
20:36
Силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью.
20:34
РИА Новости: командир ХАМАС погиб на востоке Ливана при авиаударе Израиля
В результате авиаудара со стороны армии Израиля погиб командир движения ХАМАС.
20:34
Агент сообщил, что Шипачёв и Войнов покинут «Ак Барс»
Агент нападающего Вадима Шипачёва и защитника Вячеслава Войнова Станислав Романов сообщил, что его клиенты покинут «Ак Барс».
20:29
Кабмин России ввёл временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов
Российское правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 20 мая по 20 ноября.
20:24
Усик и Фьюри составили портреты идеальных боксёров
Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри составили портреты идеальных боксёров.
20:23
Средства ПВО сбили украинский разведывательный БПЛА над Брянской областью
Средства ПВО армии России уничтожили украинский разведывательный беспилотник самолётного типа над Климовским районом Брянской области.
20:21
В Нидерландах одобрили передачу акций «Витесса» от российского бизнесмена в независимый фонд
Лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) одобрил передачу акций «Витесса» от российского бизнесмена Валерия Ойфа в независимый фонд.
20:21
Дочь Юрия Куклачёва заявила, что артист перенёс сложную операцию
Дочь Юрия Куклачёва Екатерина заявила RT, что её отец перенёс сложную операцию.
20:15
Кинолог Голубев рассказал, как помочь пострадавшей от догхантеров собаке
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке, если она пострадала от догхантеров.
20:10
Психолог Волкова рассказала, как поддержать ребёнка перед экзаменами
Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова рассказала, как поддержать ребёнка в преддверии экзаменов.
20:07
В Тюменской области от воды освободились 220 домов
На данный момент в Тюменской области 220 домов освободились от воды.
20:05
Дрозд — о плане Фьюри на поединок с Усиком: попытается «рубить деревья» налево и направо»
Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился мнением о плане британца Тайсона Фьюри на бой с украинцем Александром Усиком.
20:03
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких регионах Украины.
20:00
Дрозд призвал Фьюри чаще бить Усика по корпусу
Бывший чемпион мира Григорий Дрозд призвал британца Тайсона Фьюри чаще бить украинца Александра Усика по корпусу в предстоящем бою.
19:58
Депутат опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов
Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов, который был направлен в правительство и Верховный суд России.
19:56
Журналисты из стран АСЕАН и Южной Азии поделились впечатлениями от обучения в RT Academy
Журналисты из Индонезии, Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы и Сингапура поделились впечатлениями от обучения в международном образовательном проекте RT Academy.
19:56
Лучшая российская гольфистка Гусева отказалась от участия в Олимпийских играх
Российская гольфистка Наталия Гусева решила отказаться от участия в Олимпиаде в Париже 2024 года.