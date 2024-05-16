Reuters: жизнь Фицо вне опасности после покушения

После покушения на премьер-министра Словакии в среду вечером он был доставлен в больницу в критическом состоянии и прооперирован. Как сообщает Reuters, сейчас жизнь Роберта Фицо находится вне опасности. Покушению приписывают политические мотивы. Ранее правительство Фицо сократило поддержку Украины и открыло диалог с Россией.

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо больше ничего не угрожает, сообщает Reuters. На политика было совершено покушение, когда он покидал заседание правительства в среду. В него выстрелили пять раз, после чего Фицо был в критическом состоянии доставлен в больницу и прооперирован.

«Я был очень потрясен... К счастью, насколько я знаю, операция прошла успешно, и, думаю, в конце концов он выживет... Сейчас его состояние не угрожает жизни», — сказал вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба. По его словам, одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.

«Это покушение на убийство было политически мотивированным, решение преступника родилось сразу после президентских выборов», — заявил министр внутренних дел Сутай Эсток, имея в виду апрельские выборы, на которых победил союзник Фицо Петер Пеллегрини.

Стрельба в центральном словацком городе Гандлова, которую устроил 71-летний мужчина, стала шоком для центрально-европейской страны и вызвала международное осуждение. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден присоединились к партнёрам Словакии по ЕС, выразив своё потрясение инцидентом и осудив насилие.

В последние годы в стране с населением 5,4 млн человек проходили поляризованные политические дебаты, включая прошедшие в прошлом месяце президентские выборы, которые способствовали укреплению власти Фицо. Его правительство сократило поддержку Украины, одновременно открыв диалог с Россией. Оно стремится расформировать специальную прокуратуру, а также перестраивает общественную телерадиокомпанию RTVS.