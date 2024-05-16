New York Times: покушение на Фицо встревожило Европу

10:55
СК России предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду
Следственный комитет России предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду и замначальника Генштаба ВСУ Викторую Бокию.
10:53
Глава Крыма Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе.
10:51
Лихачёв: фирмы США подают заявки на поставку урана из России, несмотря на запрет
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что американские компании подают заявки на поставку урановой продукции из России, несмотря на запрет.
10:44
Путин: не думал, что Игры Будущего приобретут такой размах
Президент РФ Владимир Путин признался, что не ожидал такого размаха турнира Игры Будущего.
10:44
Автоэксперт Евтеев рассказал, как удалить следы от смолы с кузова автомобиля
Совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра FIT SERVICE Евгений Евтеев рассказал, как очистить автомобиль от пятен, которые оставляют древесная смола и почки деревьев.
10:42
Бойцы ВС России рассказали RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве
Оператор БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» с позывным Ферзь рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве.
10:40
ФСБ: разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что задержанный за попытку теракта на железной дороге заявил, что военная разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи.
10:39
В Петербурге задержали стрелявшего на парковке у ТЦ «Сити Молл» бизнесмена
Правоохранители задержали предпринимателя после стрельбы на парковке возле торгового центра «Сити Молл».
10:32
В ФАС заявили о тенденции к снижению цен на куриные яйца в России
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил о тенденции к снижению цен на куриные яйца в России.
10:32
Георгиев: чувствую себя уверенно в «Колорадо»
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу над «Далласом» в пятом матче серии плей-офф НХЛ.
10:28
Специалист Шлома: отмена льготной ипотеки повлияет на вторичный рынок Москвы
Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома выразил мнение, что этим летом покупательский спрос на вторичном рынке Москвы будет примерно на 10% ниже, чем в активное время — весной или осенью.
10:27
В Москве ярмарки выходного дня посетили более миллиона человек с начала года
В Москве более 1 млн человек посетили ярмарки выходного дня с начала этого года. С 17 мая по просьбе горожан изменится их режим работы.
10:26
Синоптик Вильфанд: за несколько дней температура в Москве повысилась на 8 °С
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
10:16
Председатель парламента ДНР заявил о дефиците бойцов ВСУ из-за потерь на фронте
Председатель парламента Донецкой Народной Республики Артём Жога заявил, что украинской армии не хватает личного состава из-за серьёзных потерь бойцов на фронте.
10:15
В суд поступило ходатайство о продлении ареста обвиняемых в теракте в «Крокусе»
В Басманном суде заявили, что следствие предоставило ходатайство о продлении срока ареста восьмерым обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».
10:14
Путин: Россия ждёт китайских атлетов на Играх БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждёт атлетов из Китая на крупных спортивных мероприятиях в России в 2024 году.
10:07
В МИД КНР назвали лицемерием политику США в отношении Украины, России и Китая
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указала на проявление Соединёнными Штатами откровенной лицемерной политики в отношении Украины, России и Китая.
10:06
Путин проинформирует Си Цзиньпина о ситуации на Украине на неформальной встрече
Российский лидер Владимир Путин заявил, что проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации на Украине на неформальной встрече вечером.
10:02
На ВДНХ откроются новые курсы по психологии
На ВДНХ «Техноград» откроет новые курсы по психологии.
10:02
В ЦАО перекроют движение из-за полумарафона
В Москве в ЦАО 18 и 19 мая перекроют движение из-за проведения полумарафона «Забег.РФ».
10:01
Врач Хухрев: спазм в мышцах ног может происходить из-за дефицита магния и железа
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что частые судороги в ногах могут наблюдаться на фоне различных нарушений в организме, в том числе химических.
10:01
Путин объяснил, почему первый визит после переизбрания совершил именно в КНР
Президент России Владимир Путин объяснил, почему свой первый визит после переизбрания совершил именно в Китай.
09:59
В РУСАДА заявили, что на фигуристов не наложат санкции за участие в шоу с Валиевой
В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, что на фигуристов, которые выступят летом в одном шоу с дисквалифицированной Камилой Валиевой, не будут наложены санкции.
09:56
Путин: Россия и Китай расширяют приграничную инфраструктуру
Россия и Китай расширяют приграничную инфраструктуру, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
09:56
Путин: Москва и Пекин придают большое значение партнёрству двух стран
Президент России Владимир Путин заявил, что российская и китайская стороны придают большое значение партнёрству двух стран.
09:53
Госсекретарь минэкологии Словакии: состояние премьера Фицо стабильное
Госсекретарь министерства окружающей среды Словакии Филип Куффа сообщил на странице в своей соцсети о состоянии премьер-министра Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.
09:53
Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность
Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского патронного завода в госсобственность по иску Генпрокуратуры России.
09:52
ФСБ сообщила о предотвращённом теракте на железной дороге в Крыму
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге.
09:47
Участникам «Московского долголетия» помогут оформить заявление на льготы по ЖКУ
Участники проекта «Московское долголетие» теперь смогут получить помощь в оформлении электронных заявлений на получение госуслуг на портале mos.ru.
09:45
Путин заявил, что может обсуждать с Си Цзиньпином даже самые непростые вопросы
Президент России Владимир Путин заявил, что может обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином даже самые непростые проблемы.
09:44
В «Енисее» пообещали принять меры после инцидента с дракой футболистов
Руководство «Енисея» пообещало принять меры после драки с участием футболистов клуба на базе отдыха.
09:44
Борисов: Россия открыта к привлечению стран в проект создания РОС
Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к привлечению стран в проект создания Российской орбитальной станции (РОС).
09:43
Борисов: Китай обошёл США в сотрудничестве с Россией в космической сфере
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что масштабы сотрудничества России с Китаем в космической сфере шире, чем с Соединёнными Штатами.
09:41
Собянин рассказал об эковолонтёрстве в столичных школах и колледжах
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских школах ежегодно проходит около 500 мероприятий, посвящённых защите окружающей среды.
09:40
В Казани отметили высокий уровень посещаемости туристами Кремля
Казанский Кремль на майские праздники пришли посмотреть в 1,5 раза больше туристов, чем год назад.
09:39
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за тёплый приём в Китае
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый приём в Китае.
09:37
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье
Десять человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в Жигаловском районе Иркутской области.
09:32
Путин и Си Цзиньпин подписали 10 документов о сотрудничестве России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд документов о сотрудничестве двух стран.
09:29
Алип извинился перед Торопом за нанесённую травму
Защитник «Зенита» Нуралы Алип извинился перед вратарём ЦСКА Владиславом Торопом за столкновение в финале Пути РПЛ Кубка России.
09:24
В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией
Испытания системы наблюдения за беспилотниками, которую используют для управления полётами большой авиации, начались под Санкт-Петербургом, рассказал гендиректор ООО «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев.
09:18
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершены
В Китае завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
09:15
Шойгу назвал СВО основной своей задачей на посту секретаря Совбеза
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что специальная военная операция на Украине остаётся его основной задачей на новом посту.
09:14
Тороп: чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своём состоянии после столкновения с Нуралы Алипом в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
09:10
Шойгу: ВС России ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские войска ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО.
09:03
Постпред Крыма назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение украинского народа.
08:59
23 сейва Георгиева помогли «Колорадо» победить «Даллас» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
«Колорадо» одержал победу над «Далласом» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
08:55
Военный США признался в краже денег у своей русской девушки
Американский солдат Гордон Блэк, подозреваемый в краже денег у своей русской девушки Александры из Владивостока, признался в совершении преступления.
08:47
Песков заявил о способности Китая противодействовать давлению США и других стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Китай достаточно силён, чтобы противодействовать давлению Соединённых Штатов и других стран.
08:45
Полиция оцепила территорию перед больницей, где находится Фицо
Несколько полицейских подразделений находятся перед больницей имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где сделали операцию премьер-министру Словакии Роберту Фицо.
08:45
Илан Шор получил российский паспорт
Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор получил российский паспорт.