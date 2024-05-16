New York Times: покушение на Фицо встревожило Европу

После нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Европе воцарились тревожные настроения, констатирует The New York Times. Как разъясняет журналист издания, радикализация европейской политики, на волне которой Фицо смог вернуться в премьерское кресло, по всей видимости, всё же дошла до той точки, когда она стала приводить к прямому насилию.

Состоявшееся в среду покушение на «союзника Путина» Роберта Фицо, ставшее самым серьёзным нападением на европейского политика такого ранга за много десятилетий, подогрело опасения по поводу того, что радикализация и озлобление политической жизни в Старом свете наконец вылились в насилие, пишет The New York Times.

Как напоминает NYT, Фицо — ветеран словацкой политики, сумевший в минувшем году вернуться на пост премьер-министра в третий раз — выступал резко против оказания военной помощи Украине, а также поддерживал «дружеские отношения» с Кремлём, из-за чего оказался «вне европейского мейнстрима».

Как и близкие ему по духу венгерский лидер Виктор Орбан и голландский политик Герт Вилдерс, Фицо предпочитал подавать себя как «задиристого защитника простых людей», непримиримого оппонента либеральных элит и борца против роста миграции из-за пределов Европы, пишет американское издание.

По мысли журналиста NYT, возвращение Фицо в премьерское кресло стало проявлением более масштабного тренда, который даёт о себе знать и во многих других европейских странах: левоцентристские и правоцентристские партии, которые в результате выборов «по-тихому» менялись местами и в целом имели одни и те же взгляды на большинство проблем, начали терять поддержку избирателей.

Покушение на словацкого лидера осудили практически все мировые лидеры — включая Владимира Путина и Джо Байдена, отмечается в материале NYT.