Politico: Словакия после покушения на Фицо стоит «на пороге гражданской войны»

Нападение на словацкого лидера Роберта Фицо стало плодом раздоров, терзающих Словакию уже много лет, пишет Politico. Эти разногласия теперь обострились до предела — и глава МВД страны уже предупредил публику, что она оказалась «на пороге гражданской войны».

В Словакии было нарушено «очередное табу»: сначала, в 2018 году, в стране убили журналиста Яна Кучака, который был застрелен в собственном доме вместе со своей невестой лишь за то, что занимался своим делом, — а шесть лет спустя произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо, который в момент, когда в него стреляли, также лишь делал свою работу. Пока главу правительства на вертолёте доставляли в столичную больницу, братиславский истеблишмент был парализован — чиновники, похоже, недоумевали, как подобное вообще могло случиться. Но в рамках развернувшейся теперь общественной дискуссии на этот вопрос чаще всего давали один ответ — всё дело в политическом расколе, который сложился в Словакии уже давно, пишет Politico.



Как отмечается в материале издания, многие словацкие чиновники поспешили призвать всех в такой сложный момент воздержаться от провокационных заявлений, дабы не усугублять и так буйствующие эмоции, — а глава МВД Шутай Ишток и вовсе констатировал, что страна оказалась «на пороге гражданской войны», а потому журналистам, политикам и публике в целом следует прекратить сеять рознь.

Тем не менее такой посыл дошёл далеко не до всех: так, «пророссийский» член Нацсовета Словакии Любош Блаха обвинил оппозицию в том, что Фицо оказался в шаге от смерти из-за их ненависти, а зампред совета Андрей Данко поинтересовался у оппонентов, «довольны» ли они.



До ситуации, когда политические разногласия стали решаться при помощи оружия, Словакия дошла не сразу, констатирует Politico. Раскол в обществе во многом стал результатом перехода Чехословакии от социализма к «дикому» капитализму и последовавшего вскоре распада на две страны: такие резкие трансформации «обратили городских против деревенских, молодых против старых, а словацко-патриотические силы против чехословацко-интернационалистических».

Между тем не последнюю роль в этом процессе сыграл и сам Фицо, регулярно применявший на протяжении своей карьеры политические приёмы, которые, пусть и принося плоды, всё же отторгали от него существенную часть населения, полагает обозреватель издания.