Daily Mail: Сунак пообещал вернуть военный призыв в случае победы на выборах

В случае победы на выборах в июле Консервативная партия Великобритании вернёт практику призыва на военную службу из-за опасений относительно растущей угрозы со стороны таких стран, как Россия и Китай, передаёт Daily Mail. Согласно разработанному плану, после достижения 18 лет британцам предоставят выбор: либо 1 год службы, либо 2 выходных в неделю в течение 1 года общественно полезных работ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна вернётся к практике призыва на военную службу, если Консервативная партия останется у власти после выборов в парламент в июле, сообщает Daily Mail.

Инициатива предполагает, что после достижения 18 лет и окончания школы все британцы должны будут либо 1 год отслужить в вооружённых силах, либо посвятить 2 выходных каждый месяц в течение 1 года, то есть 25 дней, общественно полезной работе, помогая пожарным, сотрудникам полиции, коммунальных служб или системы здравоохранения. Предполагается, что первый вариант выберут около 10% выпускников.

«Мы должны делать больше для нашей молодёжи, а наша молодёжь должна делать больше для нашей страны. В конце концов, наша страна сильна настолько, насколько мы все вносим в неё свой вклад. Эта новая национальная служба даст будущему поколению возможность приобрести ценные жизненные навыки, внося свой вклад в развитие нашей страны», — заявил Сунак.

Как отмечает издание, британский премьер и его советники, работавшие над планом, опасаются растущей угрозы со стороны таких стран, как Россия и Китай, и считают необходимым устранять их путём усиления Вооружённых сил Великобритании.