ZDF: «Дочери родины» и «Юные орлы» — в Эстонии с 7 лет готовят защищаться от России

В Эстонии считают важным подготовить всё население страны к возможному конфликту с Россией. Для этой цели министерство обороны страны создало юношеские организации для мальчиков и девочек от 7 лет, где их учат базовым военным навыкам и выживанию. Немецкий телеканал ZDF сообщает, что те, кто состоял в эстонских «Дочерях родины» или «Юных орлах», действительно чаще выбирают службу в армии как карьеру.

ЛИЗЕТТА ТАФЕНАУ, участница «Дочерей родины»: Привет, я Лизетта из Kodutütred, и для меня самое лучшее в Европе — это люди, которые нас окружают.

Kodutütred по-эстонски означает «Дочери родины». Они должны усилить Эстонию. Выстрелы под Таллином — на лесном участке тренируются военные, а рядом молодёжь, как и Лизетта.

ЛИЗЕТТА ТАФЕНАУ: Мы тоже иногда ходим на стрельбу. У нас есть группы военной подготовки. Но мы делаем это не так, как военные. Мы просто дети, пробующие разные вещи. Например, первую помощь. Но также и стрельбу, потому что это спорт.

Стрельба, первая помощь, военная служба? Ещё раз сначала. Девочки здесь — «Дочери Родины», мальчиков называют «Юными орлами». Всем от 7 до 18 лет. Это молодёжные организации Объединения добровольцев. Над всем стоит Министерство обороны.

Здесь, на военной базе, дети учатся, как выжить, как быть готовыми к любому сценарию развития событий, что делать в одиночку в лесу. Лизетте 18 лет, и сейчас она помогает младшим.

ЛИЗЕТТА ТАФЕНАУ: Я начала здесь, потому что мой отец состоит в Объединении добровольцев, а мой старший брат — в «Юных орлах». Кажется, мне тогда было 12. Мне хотелось попробовать что-то новое, бросить вызов.

Во многом это напоминает скаутское движение, не обязательно военных. Но Минобороны не скрывает этого. Эстония граничит с Россией — угрозой безопасности. Так думает и большинство эстонцев. Страна открыто продвигает вооружённые силы. Также и среди молодёжи, как здесь, в Таллине.

ХЕЛЬМУТ МАРТИН РЕЙСНЕР, представитель Министерства обороны Эстонии: Мы страна с населением 1,36 миллиона человек. Мы не можем позволить себе роскошь, когда люди не участвуют в обороне или не играют в ней никакой роли. Вот почему важно, чтобы каждый эстонский мужчина проходил военную службу и был к этому мотивирован. Молодёжные организации являются трамплином для достижения этой цели. Они немного подготавливают.

Девочек тоже. Исследования показывают, что те, кто состоит в этих молодёжных организациях, с большей вероятностью впоследствии выберут армию как профессию. Лизетта заканчивает школу в этом году. Она уже знает, чем хочет заниматься потом.

ЛИЗЕТТА ТАФЕНАУ: Военной службой. Я хочу посмотреть, на что будет похожа моя жизнь, если я буду заниматься только военными вещами. Я думаю, что война — это нехорошо, это не то, чего я хочу. Но, по крайней мере, я могу что-то сделать для своей страны.

Дата выхода в эфир 23 мая 2024 года.