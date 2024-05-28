«Не цель, а компас» — Макрон призвал Европу к сплочённости для защиты от России

Эммануэль Макрон выступил в Дрездене с речью, в которой призвал Евросоюз к сплочённости, сообщает телеканал Das Erste. По словам главы Франции, ЕС может погибнуть, если европейцы примут неправильные решения. Он подчеркнул, что Россия угрожает безопасности Европы и, «возможно, будет здесь завтра или послезавтра». Поэтому Европе необходима общая оборона и вдвое больше инвестиций.

Президент Франции Макрон выступил в Дрездене с пламенной речью в поддержку ЕС, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Французский президент назвал Евросоюз «уникальным проектом в мире». Дрезден, разрушенный и восстановленный во время войны, он выбрал для своей речи намеренно, как «знак надежды». Макрон подчеркнул, что произносит свою речь не с востока Европы, а из её центра. «Мы хотим и должны определять будущее нашего континента», — заявил он. ЕС переживает поворотный момент и может погибнуть, «если мы примем неправильные решения».

В связи со спецоперацией России на Украине Европа переживает «беспрецедентный момент в своей истории», который заставляет её задуматься о «своей обороне и своей безопасности». «Сегодня Россия также угрожает нашей безопасности, — сказал Макрон. — Возможно, она будет здесь завтра или послезавтра». По его мнению, на Украине на карту поставлена безопасность Европы: даже Германия или Франция почувствуют это, если там победит «право сильного».

Макрон подчеркнул, что объединение Европы будет полным только при наличии общей обороны. Это потребует новой концепции безопасности. ЕС также должен стать более независимым. Для этого также необходимы инвестиции в экономику, научные исследования и защиту климата. «Нам нужно в два раза больше инвестиций в Европу, — заявил Макрон в Дрездене. — Мы должны удвоить наш европейский бюджет».

За две недели до европейских выборов глава Франции предостерёг от роста правых националистических партий в ЕС. По его замечанию, в Европе дует «дурной ветер». «Повсюду в наших демократиях процветают эти идеи, подпитываемые экстремистами и особенно ультраправыми». На этом фоне Макрон призвал: «Давайте проснёмся!» Европа — это не просто место, где люди договариваются об общих правилах, «это оплот ценностей, культуры, индивидуальных и политических свобод». Европейцев объединяют общие ценности, поэтому «Европа — это не цель, а компас».