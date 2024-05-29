Spiegel: для Шольца Макрон зашёл слишком далеко на Украине

Встреча Шольца и Макрона под Берлином должна была «дать красивые фото в немецко-французский альбом», но между странами всё равно заметны разногласия. Одно из основных — Украина и применение западного оружия против основной территории России. Для Der Spiegel остаётся «неизвестным», пойдёт ли Шольц «так же далеко, как Макрон» в поддержке Украины. На пресс-конференции лидер Германии рекомендовал Киеву «двигаться в рамках международного права».

В рамках государственного визита главы Франции в Германию Олаф Шольц и Эммануэль Макрон провели переговоры во дворце Мезеберг под Берлином. Der Spiegel сообщает, что встреча должна была дать обоим лидерам «картины гармонии», но «при этом речь шла о скользком вопросе, который в эти дни обсуждается в Европе и США: разрешено ли Украине атаковать цели в России западным оружием?».

Отвечая на вопрос о применении Киевом французских крылатых ракет SCALP-EG, Макрон показал карту с российскими базами. «Мы должны разрешить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты», — подчеркнул Макрон. Однако добавил, что Киев не должен использовать западное оружие для ударов по гражданским целям в России. Для Олафа Шольца это «щекотливый вопрос», отмечает немецкий журнал. Канцлер «показывает себя и свою СДПГ на плакатах в европейской предвыборной борьбе как канцлера мира».

Украина, по словам Шольца, «должна оставаться в рамках международного права» при обращении с поставленным западных оружием. Но у неё есть «все возможности по международному праву». По его оценкам, «до сих пор это хорошо работало». Шольц также подчеркнул, что Германия и Франция поставляют Киеву разные типы вооружения. «Зайдёт ли Шольц так же далеко, как Макрон, так осталось неизвестным», — констатирует Der Spiegel.

Журнал отмечает, что в последнее время в СМИ неоднократно писалось о разногласиях между Берлином и Парижем. Если Макрон «настаивает на больших европейских оборонных усилиях», предлагает отправить войска на Украину и готовится защищать экономику Европы от Китая и США, то «Шольц отрицает это», например, съездил в Китай с большой экономической делегацией. Из-за этого оба политика хотят исправить возникшую ситуацию разлада. «В Мезеберге поэтому попытаются наклеить ещё одно красивое фото в немецко-французский альбом».

Der Spiegel указывает, что после формальной программы правительства двух стран обсудили детали оборонного сотрудничества по созданию нового европейского танка и истребителя. Были уточнены конкретные возможности сторон. Кроме того, и Шольц, и Макрон заявили о необходимости повышения конкурентоспособности экономик двух стран. «Макрон говорил об «инвестиционном шоке», чтобы противостоять оттоку капитала в США, например, в области искусственного интеллекта». Шольц же предложил реформировать ЕС в «союз капиталов», для этого, по его мнению, нужно гармонизировать «налоговые стандарты» ввести «общие правила банкротства».