RFI: Париж ещё ничего не решил насчёт инструкторов — Киев выдаёт желаемое за действительное

Глава ВСУ Александр Сырский заявил о том, что подписал документы о приезде французских военных инструкторов, однако Париж поспешил уточнить, что решение пока не принято, сообщает RFI. Издание считает, что украинская сторона стремится создать эффект прогресса по этому острому для себя вопросу.

«Приветствую инициативу Франции направить на Украину военных инструкторов, мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры», — приводит RFI пост главкома ВСУ Александра Сырского в Telegram. Так он подвёл итог видеоконференции с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Париж отреагировал более сдержанно: генштаб в официальном сообщении подтвердил начало работы над внутренними документами, чтобы не терять времени, когда соответствующее решение будет принято на политическом уровне. Ранее глава генштаба генерал Тьерри Буркхард вновь заверил Киев в поддержке французской армии.

Издание предполагает, что Сырский, намеренно или нет, перехватил у французского правительства приоритет по этому острому вопросу, чтобы создать эффект прогресса. В последние дни Польша и Прибалтика также всё чаще говорят о возможной отправке солдат или инструкторов, если Россия продолжит продвижение вглубь Украины.