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NBC: ВСУ отчаянно не хватает солдат, но украинцы не рвутся в бой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинская армия испытывает серьёзный дефицит в живой силе. Несмотря на усилия властей, многие украинские мужчины, обеспокоенные жестокими боями и усилением призыва на военную службу, отчаянно пытаются избежать отправки на фронт, сообщает NBC.
NBC: ВСУ отчаянно не хватает солдат, но украинцы не рвутся в бой
AP

Украине остро недостаёт мужчин. Добровольческий пыл первых дней конфликта утих, и теперь нехватка личного состава является проблемой, которая может определить судьбу страны, даже если ей удастся сохранить поддержку Запада, пишет NBC.

Киев, нуждающийся в новых солдатах, стремится расширить набор. Но некоторые украинцы, обеспокоенные жестокими боями и усилением мобилизации, отчаянно пытаются избежать призыва, отмечает телеканал.
 
«Когда видишь людей в форме, начинаешь паниковать. Начинаешь думать, что кто-то сейчас мобилизует тебя против твоей воли», — рассказал в интервью NBC 25-летний киевский юрист, который предпочёл не называть своего имени по соображениям безопасности.
 
«Страшна даже не сама мобилизация, а скорее процесс. Беспокоит, что однажды вас бросят в автобус, отвезут куда-нибудь, выключат телефон, и вы окажетесь отрезанным от мира», — признался телеканалу собеседник.
 
Подобные опасения подогревают видеоролики в социальных сетях, на которых показаны столкновения между гражданскими украинцами и работниками военкоматов на городских улицах и в общественных местах по всей стране. В том числе в Харькове, в районе которого российские войска начали новое наступление, обращает внимание NBC.
 
Между тем правительство Зеленского старается выследить мужчин призывного возраста не только  внутри страны, но и за её пределами. Телеканал пообщался с украинцами, которые скрывается от призыва за границей.
 
Один из них сказал, что чувствует ответственность только за благополучие собственной семьи, поэтому не собирается возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ. Другой признался NBC, что покинул Украину, поскольку боялся мобилизации, особенно после свидетельств насильственного призыва, что, по его словам, «не способствует желанию идти защищать страну».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NBC США Северная Америка
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