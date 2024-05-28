Украинская армия испытывает серьёзный дефицит в живой силе. Несмотря на усилия властей, многие украинские мужчины, обеспокоенные жестокими боями и усилением призыва на военную службу, отчаянно пытаются избежать отправки на фронт, сообщает NBC.

Украине остро недостаёт мужчин. Добровольческий пыл первых дней конфликта утих, и теперь нехватка личного состава является проблемой, которая может определить судьбу страны, даже если ей удастся сохранить поддержку Запада, пишет NBC.

Киев, нуждающийся в новых солдатах, стремится расширить набор. Но некоторые украинцы, обеспокоенные жестокими боями и усилением мобилизации, отчаянно пытаются избежать призыва, отмечает телеканал.

«Когда видишь людей в форме, начинаешь паниковать. Начинаешь думать, что кто-то сейчас мобилизует тебя против твоей воли», — рассказал в интервью NBC 25-летний киевский юрист, который предпочёл не называть своего имени по соображениям безопасности.

«Страшна даже не сама мобилизация, а скорее процесс. Беспокоит, что однажды вас бросят в автобус, отвезут куда-нибудь, выключат телефон, и вы окажетесь отрезанным от мира», — признался телеканалу собеседник.

Подобные опасения подогревают видеоролики в социальных сетях, на которых показаны столкновения между гражданскими украинцами и работниками военкоматов на городских улицах и в общественных местах по всей стране. В том числе в Харькове, в районе которого российские войска начали новое наступление, обращает внимание NBC.

Между тем правительство Зеленского старается выследить мужчин призывного возраста не только внутри страны, но и за её пределами. Телеканал пообщался с украинцами, которые скрывается от призыва за границей.

Один из них сказал, что чувствует ответственность только за благополучие собственной семьи, поэтому не собирается возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ. Другой признался NBC, что покинул Украину, поскольку боялся мобилизации, особенно после свидетельств насильственного призыва, что, по его словам, «не способствует желанию идти защищать страну».