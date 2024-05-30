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Le Monde: Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию европейских стран для отправки военных инструкторов на Украину, сообщает Le Monde. Решение может быть принято в ближайшее время и озвучено во время визита Зеленского по случаю 80-летния высадки союзников в Нормандии.
Le Monde: Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину
AP
Франция намерена создать коалицию европейских стран, которые готовы отправить на Украину военных инструкторов, пишет Le Monde. По информации газеты, решение будет принято в течение нескольких недель или даже дней. Официальное заявление может быть сделано во время визита Зеленского во Францию по случаю 80-летния высадки союзников в Нормандии 6 и 7 июня.
 
Идея состоит в том, чтобы вначале отправить несколько десятков специалистов, которые определят потребности в обучении. Затем на Украину поедет несколько сотен военных для подготовки сапёров и солдат новой мотострелковой бригады.
 
Хотя Германия по-прежнему сомневается в отправке любых военных, многие другие страны могут присоединиться к коалиции, включая Литву, Эстонию и Великобританию. Так, в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на Украину могут вернуться инструкторы, которые уже были там до начала конфликта.
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источник
Le Monde Франция Европа
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