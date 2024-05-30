Экс-депутат Марешаль: угрозу для Европы представляет не Россия, а иммиграция и исламизация

Франции и Европе не стоит опасаться нападения России, потому что в данный момент она не в состоянии вести войну со странами НАТО, считает кандидат на выборах в Европарламент от партии «Реконкиста» Марион Марешаль. В интервью Sud Radio она подчеркнула, что экзистенциальной угрозой для европейцев являются исламизация и иммиграция, а Макрон использует страх перед Россией в политических целях.

ЖАН-ЖАК БУРДЕН, ведущий Sud Radio: Вопрос: является ли Россия угрозой для Франции и Европы, как утверждает (кандидат в евродепутаты от «Национального объединения». — ИноТВ) Жордан Барделла?

МАРИОН МАРЕШАЛЬ, возглавляет список кандидатов в евродепутаты от партии «Реконкиста»: Франция… Прошу прощения, Россия пока является прямой угрозой для Украины. Я не думаю…

ЖАН-ЖАК БУРДЕН: Да, но я вам задаю вопрос.

МАРИОН МАРЕШАЛЬ: А я вам отвечаю. В отличие от Эммануэля Макрона, я не думаю, что сейчас Россия является угрозой для границ…

ЖАН-ЖАК БУРДЕН: Я говорю о Жордане Барделла, а не об Эммануэле Макроне. Вы уходите от ответа.

МАРИОН МАРЕШАЛЬ: Но мне плевать на Жордана Барделлу! Я не комментирую высказывания Жордана Барделлы.

ЖАН-ЖАК БУРДЕН: Вот как.

МАРИОН МАРЕШАЛЬ: Меня интересует… Я хочу сказать, что экзистенциальной угрозой на европейском континенте является иммиграция и исламизация. Я думаю, что в этом самая большая разница между мной и Эммануэлем Макроном. Повторяю, я не думаю, не считаю, — но давайте все будем очень осторожны в этом вопросе, — я не думаю, что сейчас, принимая во внимания трудности, с которыми сталкивается Россия на Украине, — я не могу представить, что завтра она может напасть или захватить страну НАТО, потому что если она так сделает, то это автоматически приведёт в действие положение альянса об ответном ударе сил, которые в два-три раза сильнее её. Так что я думаю, что сейчас…

ЖАН-ЖАК БУРДЕН: …что Россия не представляет опасности для Франции и Европы — для вас это очевидно?

МАРИОН МАРЕШАЛЬ: Я бы сформулировала не так, потому что после того, как она напала на Украину, стало очевидно, что она представляет угрозу на территории Европы. Но я не думаю, что сейчас существует угроза вторжения или нападения России на одну из стран НАТО. Ещё раз повторюсь с большой осторожностью, потому что ситуация очень сложная, но посмотрим ещё раз на трудности, с которыми она столкнулась на Украине, — мне это представляется маловероятным.

В любом случае, я считаю, что сейчас не существует угрозы вторжения России на территорию Франции. Думаю, Эммануэль Макрон использует страх ради выгоды на выборах, и мне кажется это не очень разумным в политическом плане.

Дата выхода в эфир 29 мая 2024 года.