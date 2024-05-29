Нужно извлечь урок из последнего расширения ЕС и избежать недобросовестной конкуренции, отказавшись от вступления Украины в ЕС на существующих условиях, считает в евродепутаты от «Непокорённой Франции» Манон Обри. По её словам, можно помогать Киеву и без подрыва собственного сельского хозяйства и промышленности, а также избежать нагнетания напряжённости, запретив использовать европейские ракеты для ударов по России.

Нельзя разрешать Киеву использовать европейские ракеты для ударов по российской территории, потому что это только усилит напряжённость и приведёт к столкновению двух ядерных держав — России и Франции, чего удавалось избежать даже во времена холодной войны, заявила кандидат в евродепутаты от «Непокорённой Франции» Манон Обри. Во время дебатов на BFM TV она отметила, что нужно продолжить помогать Украине с финансовой, логистической и военной точек зрения, однако для прекращения конфликта необходимо открыть дипломатические каналы и провести мирный саммит.

Обри возражает против вступления Украины в Евросоюз и считает, что ей можно оказывать поддержку без ослабления европейского сельского хозяйства и промышленности. Минимальная зарплата украинца составляет менее €200 в месяц, а производство курицы обходится менее чем в €3 (€7 во Франции). Нужно извлечь урок из последнего расширения ЕС, когда недобросовестная конкуренция привела к закрытию половины заводов во Франции и их делокализации в другую европейскую страну.