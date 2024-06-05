Если Киев и его союзники продолжат «играться» с вводом западных войск на Украину и ударами по территории России, они рискуют довести войну до неконтролируемого состояния. Такое заявление сделал французский политик Пьер Леллуш в интервью Le Figaro. По его словам, именно так начинаются все масштабные войны, и именно по такому сценарию развивались события в Индокитае и Вьетнаме.

ПЬЕР ЛЕЛЛУШ, французский политик: Вопрос заключается в том, стоит ли переносить войну на территорию России. И лично я считаю, что если мы будем играть с этими двумя затворами под названиями «ввод западных войск на Украину» и «удары вглубь территории России», то мы рискуем довести войну до неконтролируемого состояния.

В то же время, господин Леллуш, мы ведь уже поставляем оружие на Украину, Франция поставляет ей оружие. Мы уже обучаем украинских солдат на французской земле. Так что мы итак уже проявляем очень, очень активную поддержку.

ПЬЕР ЛЕЛЛУШ: Очень.

Что же изменится, если мы разрешим использовать западное оружие против России, пусть и с ограничениями? Что поменяется?

ПЬЕР ЛЕЛЛУШ: Поймите, это порочный круг. Именно так начинаются войны. Сначала вы говорите, что вы не воюющая сторона, затем посылаете оружие, затем посылаете инструкторов, затем начинаете наносить удары по территории страны-соперника… И в итоге оказываетесь в ситуации, которая выходит из-под контроля. Так было в Индокитае, так было и во Вьетнаме.

Дата выхода в эфир 04 июня 2024 года.