На фоне гибели солдат и острой угрозы территориальных потерь Украиной American Conservative призывает Запад рассмотреть возможность переговоров об урегулировании конфликта с Россией. Как отмечает издание, заявления России за последние недели свидетельствуют о готовности страны к переговорам.

За последние несколько недель Россия выступила с целым рядом заявлений, которые свидетельствуют о готовности страны к переговорам о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. В некоторых из них даже содержатся намёки на возможные отправные точки для таких переговоров и на компромиссы, которые Россия, возможно, была бы готова предложить.

Как отмечает American Conservative, по мнению президента Владимира Путина и других российских официальных лиц, логичнее всего было бы начать с того места, где закончилось стамбульское коммюнике 2022 года.

По словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который выступил в качестве посредника по просьбе украинского правительства, соглашение содержало пять ключевых пунктов: отказ Украины от членства в НАТО, хотя Россия не возражала против членства в ЕС; два языка на официальном уровне; региональная автономия Донбасса по образцу Южного Тироля в Италии; гарантии безопасности, поддержанные Совбезом ООН и союзниками Украины и территориальные изменения: Крым* был бы признан российским, а статус Донецка и Луганска** должен был быть определён в ходе личных встреч Путина и Владимира Зеленского.

Последние высказывания Путина на этот счёт намекают на то, что в этих вопросах есть возможность продвижения. Так, российский лидер предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно стать частью нового всеобъемлющего соглашения о европейской безопасности с гарантиями безопасности для всех.

Запад заблокировал стамбульское коммюнике из-за нежелания предоставить Киеву гарантии безопасности, которые обязали бы их начать войну с Россией в случае её вторжения на Украину. Но всеобъемлющая структура европейской безопасности во многом облегчила бы беспокойство Запада, так как обязывала бы все стороны предотвращать войну, а не вмешиваться после того, как она началась.

На фоне продолжения военных действий, гибели украинских солдат и острой угрозы территориальных потерь American Conservative призывает по крайней мере рассмотреть вариант переговоров об урегулировании конфликта с Россией.