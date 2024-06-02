Американский политолог: смещение Зеленского и капитуляция Украины произойдут в одно и то же время

Россия не может проводить переговоры о мире с Украиной, так как, по мнению Кремля, легитимность Владимира Зеленского закончилась, что лишает ценности его подпись на любом документе, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom политолог Гилберт Доктороу. При этом Доктороу полагает, что смещение Зеленского и капитуляция Украины «будут иметь место в одно и то же время».

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Как вы считаете, этот конфликт может закончиться, пока президент Зеленский продолжает оставаться на своём посту? Или, скажем так, пока он возглавляет правительство — законно это или нет... Или, если по-другому сформулировать: станут ли русские вообще даже вести с ним переговоры о капитуляции? Или же к нему сейчас такая антипатия, что они даже не захотят иметь с ним дело и будут настаивать сначала на смене режима, а потом уже на окончании военных действий?

ГИЛБЕРТ ДОКТОРОУ, политолог: Здесь следует обозначить кое-какие различия. Вы использовали очень эмоционально окрашенное слово «антипатия». И здесь мы как раз видим большое отличие между официальной позицией России и официальной позицией Украины. Украинцы придерживаются... Поскольку Зеленский заявил, что он не будет вести переговоры (точнее даже не заявил — это был указ о том, что украинская сторона не может вести переговоры с правительством Путина), они не собираются вести с Россией переговоры до тех пор, пока Путин не будет смещён.

У российской же стороны подход сильно отличается. Антипатии здесь нет. Русские сейчас ставят под вопрос легитимность... Какова вообще ценность подписи господина Зеленского на листе бумаге, когда, в соответствии с конституцией его страны, срок его полномочий кончился и президентом он больше не является? То есть российская сторона здесь возражает против подписания Зеленским каких-либо документов на таких вот основаниях. Но я хотел бы вернуться к вашему предыдущему вопросу. Что касается времени... Я думаю, что смещение или исчезновение господина Зеленского и капитуляция будут иметь место в одно и то же время.

Дата выхода в эфир 31 мая 2024 года.