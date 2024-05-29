Newsweek: Киев может быть вынужден пойти на сделку с Россией на её условиях

Украине, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить мирную сделку на условиях России, сообщает Newsweek со ссылкой на доклад Международной кризисной группы (ICG). В документе при этом подчёркивается, что подобный исход дорого обойдётся как для Киева, так и для безопасности Европы.

Украина и её союзники должны действовать быстро, чтобы обеспечить ВСУ вооружениями и подготовкой для борьбы с Россией, иначе Киев может быть вынужден пойти на мирную сделку на условиях Москвы, пишет Newsweek со ссылкой на мнение Международной кризисной группы (ICG).



В докладе ICG говорится, что 2023 год «подчеркнул значительные слабости в игре, которую ведёт Киев» и что поддержка Запада не может быть гарантирована, особенно с учётом политической поляризации в США по вопросу о помощи Украине.



«Если США урежут свою помощь, то Европе придётся восполнять пробелы, — говорится в документе. — Хотя она уже наращивает свои возможности для этих целей, ей предстоит пройти ещё немалый путь».



По мнению ICG, не менее важно, чтобы Украина исправила свою «сломанную систему набора», мобилизации и подготовки передовых войск, которую украинские власти и военные не спланировали должным образом.



«Если Украина и её сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России», — подчёркивается в документе.



В докладе при этом отмечается, что даже если такая сделка в краткосрочной перспективе положит конец боевым действиям, она «дорогой ценой обойдётся не только Украине, но и европейской безопасности».



На днях Путин дал понять, что готов рассмотреть возможность мирных переговоров, признающих нынешние линии разграничения, но продолжит борьбу, если Украина и её союзники не согласятся на это.