Корреспондент Die Welt: Кремль расценил заявление Столтенберга как шаг к прямому вмешательству НАТО в конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым позволить Украине бить западным оружием по «основной территории России». Кристоф Ваннер, корреспондент Die Welt в Москве, сообщает о реакции Москвы на эти заявления. По его словам, в Москве «не удивлены» и будут расценивать такое решение блока как шаг к росту напряжённости и прямое вмешательство блока в конфликт России и Украины.

МАРИ ДРОСТЕ, ведущая Die Welt: Обсуждение продолжается уже некоторое время, теперь генеральный секретарь НАТО Столтенберг ясно дал понять, что Украине следует разрешить атаковать основную территорию России с использованием западного оружия. Какая реакция из Москвы?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt в Москве: Об этом высказался Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он сказал, что для Москвы, для Кремля, ситуация кристально ясна: «НАТО явно напрямую вовлечено в эту войну на Украине». Здесь никогда не говорят о войне, а всегда о специальной военной операции. Другими словами, НАТО непосредственно участвует в этой войне «и поэтому не стоит удивляться».

«Всё это указывает на то, что Запад теперь продолжит раскручивать спираль эскалации, если Украине будет позволено бомбардировать основную территорию России западным оружием», и «Россия со временем найдёт подходящий ответ на это».

МАРИ ДРОСТЕ: Кристоф, большое спасибо за эту исчерпывающую информацию из Москвы.

Дата выхода в эфир 28 мая 2024 года