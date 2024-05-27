Economist: Европе не хватает взрывчатки для снарядов ВСУ

Нехватка взрывчатых веществ в странах Евросоюза препятствует производству вооружений и боеприпасов для нужд Украины, сообщает The Economist. Как отмечает издание, после окончания холодной войны из-за падения спроса многие европейские производители были вынуждены либо существенно сократить производство, либо полностью закрыть предприятия.

На фоне острого дефицита боеприпасов ВСУ, Европа отчаянно пытается увеличить производство артиллерийских снарядов и ракет. Однако, как отмечает The Economist, наращиванию производства боеприпасов в странах ЕС препятствует нехватка взрывчатых веществ.

В марте власти ЕС выделили €500 млн на расширение производства боеприпасов, но, предупреждают эксперты, проблемой остаётся дефицит взрывчатки. По данным издания, для производства одного артиллерийского снаряда требуется 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества, например, тротила, октогена или гексогена, а боеголовка ракеты Storm Shadow весит и вовсе около 450 кг.

При этом, пишет The Economist, после окончания холодной войны многие европейские производители взрывчатых веществ из-за резкого падения спроса были вынуждены либо сократить производство, либо полностью закрыть свои предприятия. В частности, Великобритания закрыла последний завод в 2008 году, а в других странах многие государственные предприятия были либо приватизированы, либо законсервированы.

Строительство же завода с нуля может занять от трёх до семи лет. В качестве примера приводится строящийся немецким концерном Rheinmetall комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии, который начнёт производство только в 2027 году. Впрочем, и на этапе производства проблемы не заканчиваются — в отрасли наблюдается усугубляющаяся нехватка квалифицированных рабочих и проблемы с поставками важнейших сырьевых материалов.