Politico: страны НАТО требуют от Столтенберга ясности по фонду помощи Украине объёмом в €100 млрд

Страны НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму €100 млрд, прежде всего в отношении суммы и способов её распределения, пишет Politico. По словам источников издания, восточноевропейские союзники Украины сдержанно относятся к плану Столтенберга, а намерения Франции и Германии пока неясны.

Союзники по НАТО требуют от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга внести ясность в план по созданию фонда помощи Украине объёмом €100 млрд за счёт взносов стран альянса в следующие пять лет, сообщает Politico.

Как отмечает издание, в последние недели даже некоторые из ближайших восточноевропейских сторонников Украины стали более сдержанно относиться к плану Столтенберга. Они задаются вопросом, «где и как будет получена такая огромная сумма», учитывая, что до саммита в Вашингтоне, на котором должна быть подписана инициатива, осталось всего несколько недель.

Кроме того, неизвестно, поддержат ли этот план Германия и Франция. Так, французское правительство настроено сохранить расходы на оборону в рамках ЕС, а не в рамках НАТО, а канцлер Германии Олаф Шольц не желает тратить на помощь ВСУ больше, чем уже выделено.

По словам чиновников, осведомлённых о ходе обсуждения, страны ожидают, что Столтенберг внесёт большую ясность в свой план в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге в четверг и пятницу. Собеседники издания также отмечают, что переговоры по этой инициативе продолжаются, особенно в отношении суммы и способов её распределения. По словам одного из неназванных чиновников из «дружественной Украине страны», он «не будет удивлён», если сумма в €100 млрд в конечном итоге будет пересмотрена.