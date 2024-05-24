Обозреватель junge Welt: украинский кризис «не по зубам» Западу

Запад недооценил стоимость продолжения боевых действий и понял, что дальше не потянет. Отсюда отчаянные попытки присвоить российские активы и втянуть в конфликт войска НАТО, отмечает обозреватель junge Welt Райнхард Лаутербах.

РАЙНХАРД ЛАУТЕРБАХ, эксперт по Восточной Европе: Появляется всё больше признаков того, что война на Украине постепенно становится «не по зубам» для её западных спонсоров и киевского руководства. Начнём с денег: Анналена Бербок согласилась с требованием своего коллеги по кабинету — министром (обороны. — ИноТВ) Борисом Писториусом — увеличить военную помощь Украине с уже заложенных в бюджете 7,1 млрд евро в этом году до 10,9 млрд евро. Это увеличение затрат на скромные 53%, и никто не знает, будет ли оно последним.

Давайте ещё на момент остановимся на деньгах: ЕС теперь выдал себе разрешение использовать «для Украины» процентные доходы от замороженных балансов российского Центробанка. Конечно, это подмена этикетки: 90 процентов ожидаемых миллиардов евро идут не в Киев, а вливаются в ту учётную статью, для которой брюссельский новояз придумал название «Европейский фонд мира»: фонд для совместных закупок оружия при субсидировании оружейного капитала ЕС. Если приходится платить, то это должно, по крайней мере, приносить экономическую выгоду.

Это решение долгое время вызывало споры, поскольку оно посягает на священные гарантии капиталистической собственности. В частности, немецкая сторона на протяжении нескольких месяцев аргументировала, что такое вмешательство может создать опасный прецедент.

Потому что деньги ЦБ РФ защищены так называемым государственным иммунитетом, на который регулярно ссылается Федеративная Республика, когда намибийцы, греки, итальянцы или поляки предъявляют требования о возмещении ущерба, причинённого немецкими массовыми убийствами во время колониальной войны или Второй мировой войны. По этому образцу Берлину действительно ещё может прилететь.

Это может быть одной из причин, почему ЕС лишь направляет проценты, но не капитал, в свой карман. Насколько рискован этот вопрос с точки зрения капитала, также ясно видно из того факта, что США всегда быстро готовы требовать от ЕС получить доступ к российским активам. У них лежит гораздо меньше российских государственных денег, поэтому они могут претендовать на них, и сами ничем должны не рисковать.

В этой ситуации, в которой всё говорит о том, что нам следует остановиться на минутку и задуматься о динамике, в которую мы погружается, Украина преследует прямо противоположную цель: втянуть своих спонсоров ещё глубже в войну. Они должны защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной войны, согласно действующему юридическому мнению. Киев эти страхи не волнуют. По-человечески это даже понятно. Украина позволила Борису Джонсону втянуть себя в то, что ей не по силам. Почему другие должны выбраться из этой катастрофы лучше, чем они? Проигравшие склонны к нигилистическому поведению.

Дата публикации 23 мая 2024 года.