Немецкий историк: в конфликте на Украине Путин получит то, чего хочет
Российские войска научились на своих ошибках и приспособились к войне с применением беспилотников. Их оружие — советского производства. Оно изготавливается по единой форме и стыкуется между собой, рассуждает профессор истории Восточной Европы Йорг Баберовски в интервью журналу Der Spiegel. Запчасти и боеприпасы легко достать, а солдаты знают, как с ними обращаться. Кроме того, в распоряжении России по-прежнему есть человеческие ресурсы, потому что в армию добровольно идут мужчины из провинций.
Поэтому маловероятно, что Украина одержит военную победу — у неё не хватает людей, растёт зависимость от американского и европейского производства оружия. Западные системы вооружений нуждаются в замене, ремонте и снабжении боеприпасами. «Я сомневаюсь, что американцы и европейцы захотят предоставлять эти услуги в долгосрочной перспективе», — отмечает историк.
По его мнению, Путин не проиграет эту войну. Вскоре страны Запада зададутся вопросом, как долго они хотят оставаться втянутыми в этот конфликт. В какой-то момент наступит момент усталости от войны. «Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов, он получит то, что хочет», — сказал эксперт. В этом случае часть Украины должна стать буферным государством, отделяющим НАТО от России. Также Путин потребует гарантий того, что Украина не будет принята в военный альянс.
Тем не менее Баберовски считает, что о расширении России на запад не может быть и речи: «Путин может мечтать о восстановлении Советского Союза, но эта мечта не сбудется». Россия попытается расширить своё влияние в постсоветских республиках на Кавказе и в Центральной Азии. Напряжённая ситуация в Грузии уже указывает на это. Будет интересно посмотреть, как страны Запада, НАТО и ЕС, адаптируются к этому новому вызову и смогут ли они извлечь уроки из опыта нынешней войны.
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