Обозреватель NYT: Украина и Израиль стали для Байдена самыми проблемными союзниками

Хотя Вашингтон не понимает, как именно может выглядеть приемлемый для них финал, президент Джо Байден пытается взяться за антикризисное управление, стремясь предотвратить худший для Вашингтона исход на Украине и в секторе Газа, пишет обозреватель The New York Times Дэвид Сангер. Однако, отмечает Сангер, интересы и стратегия Байдена с его союзниками Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху расходятся.

Для администрации президента Джо Байдена Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху, лидеры стран, которые США пообещали «защищать столько, сколько потребуется», стали самыми проблемными союзниками, пишет обозреватель The New York Times Дэвид Сангер.

Конфликты на Украине и в секторе Газа друг от друга очень отличаются, но по стечению обстоятельств обе конфронтации, похоже, достигли критических поворотных точек, того момента, когда становится очевидно, насколько сильно расходятся национальные и политические интересы трёх лидеров, явно обеспокоенных удержанием собственной власти.

По мнению Сангера, проблема усугубляется ещё и тем, что в Вашингтоне не знают, как именно может выглядеть приемлемый для них финал на Украине или в Газе. Официально Украина всё ещё говорит о полной победе и вытеснении России с каждого сантиметра перешедшей под российский контроль территории, а Израиль по-прежнему настаивает на «полном уничтожении» ХАМАС. Но для США эти призывы звучат всё более нереалистично: российские силы добиваются всё больших успехов, а призыв к уничтожению ХАМАС звучат как обоснование вечной войны в Газе.

На этом фоне Байден пытается взяться за антикризисное управление, стремясь предотвратить худший для Вашингтона исход. Так, президент разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России. Но в Киеве сочли, что этого недостаточно. В частных беседах советники Байдена признают, что американские и украинские приоритеты расходятся.

Кроме того, на прошлой неделе американский лидер представил трёхэтапный план Израиля по урегулированию конфликта в секторе Газа, но последующие заявления Нетаньяху показали, насколько масштабны различия и в их стратегиях.