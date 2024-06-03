FAZ: Нетаньяху грозит распад правительства, если Израиль начнёт перемирие по требованию США

США, Катар и Египет, выступающие посредниками в ближневосточном конфликте, призывают Израиль и ХАМАС достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа по проекту Джо Байдена, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако двое министров грозят Нетаньяху роспуском правительства в случае, если Израиль выполнит это требование.

США, Катар и Египет в совместном заявлении призвали ХАМАС и Израиль достичь соглашения по плану прекращения огня в секторе Газа, представленному президентом США Джо Байденом. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, посредники надеются, что обе стороны завершат работу над соглашением.

Рамочное соглашение «об обеспечении прекращения огня в Газе и освобождении заложников и заключенных» принесёт «немедленное облегчение как населению Газы, так и заложникам и их семьям», говорится в заявлении США, Катара и Египта. Это соглашение обеспечивает «дорожную карту» для прочного прекращения огня и прекращения кризиса, уверены страны-посредники.

Согласно предложению Байдена, Израиль и представители ХАМАС должны договориться о «постоянном прекращении боевых действий» в течение этих шести недель. Соответственно, прекращение огня будет действовать до тех пор, пока продолжаются переговоры. Второй этап плана предусматривает полный вывод израильских вооружённых сил из сектора Газа. После этого ХАМАС должен освободить всех заложников. Если обе стороны будут соблюдать соглашение, это приведёт к прекращению боевых действий. На третьем этапе будет реализован план восстановления и стабилизации сектора Газа.

Тем временем на Нетаньяху оказывается всё большее внутриполитическое давление в связи со сделкой с заложниками: министр безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что его партия «распустит правительство», если план, представленный Байденом, будет реализован. Это будет «победой терроризма и угрозой безопасности государства Израиль». Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил, что он «не будет входить в состав правительства, которое согласится с предложенным проектом». Война должна продолжаться до тех пор, пока радикальная исламская палестинская организация ХАМАС не будет «уничтожена, и все заложники не будут возвращены».

Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против этой позиции в нескольких городах страны. Они выступали за соглашение и призывали к новым выборам. Они обвинили правительство в том, что оно не делает достаточно для освобождения заложников. По данным организаторов, только в Тель-Авиве в массовом митинге приняли участие 120 тыс. демонстрантов.