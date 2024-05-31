Politico: для глобального Юга война в Газе задвинула Украину на второй план

Украине становится всё труднее получить поддержку государств Азии, Африки и Латинской Америки. Они считают, что западные страны, которые активно помогают Киеву, прикрываясь заботой о международном порядке, основанном на правилах, закрывают глаза на страдания палестинцев, пишет Politico.

С самого начала конфликта Киев испытывал серьёзные трудности с тем, чтобы перетянуть на свою сторону государства глобального Юга. Нападения ХАМАС на Израиль и последующая реакция Тель-Авива и Запада подорвали усилия Украины по укреплению международной поддержки, учитывая традиционно пропалестинскую позицию многих стран Африки, Азии и Южной Америки, пишет Politico.

«Теперь некоторые из этих стран ставят под сомнение сильную защиту Израиля, например, со стороны Германии. Это проблема для украинской политики», — считает старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

Напряжённые дипломатические переговоры активизировались в преддверии швейцарского саммита по Украине. Но война в Газе создает сложную динамику для Киева на мрачном военном фоне, особенно на северо-востоке, отмечает издание.

«Я думаю, что настроение изменилось. Я бы сказал, что в Юго-Восточной Азии сектор Газа стоит выше с точки зрения главных проблем, чем Украина» — отмечает старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Сингапуре Эван Лаксмана.

В свете действий Израиля в Газе и на Западном Берегу, где были убиты десятки тысяч мирных жителей, среди многих развивающихся стран крепнет скептическое отношение к международному порядку, основанному на правилах, которым Запад оправдывает поддержку Украины. Они считают, что некоторые из тех же государств, которые активно борются за Киев, закрывают глаза на ближневосточный кризис, подчёркивается в статье.

В частности, Индонезия и Малайзия, обе страны с мусульманским большинством, подвергли резкой критике Израиль и его союзников. В недавней статье индонезийский президент Прабово Субианто обвинил Запад в том, что он больше заботится об украинцах, чем о палестинцах, отмечает издание.

Впрочем, ещё до кровопролития в Газе были признаки того, что Россия выигрывает «пиар-войну» среди развивающихся стран. Последний индекс восприятия демократии, ежегодный опрос более 60 тыс. человек в 53 странах, показал, что поддержка Москвы постепенно увеличивалась в период с 2022 по 2024 год за пределами Европы и США, обращает внимание Politico.