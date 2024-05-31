Австрийским курсантам читают лекции о военных успехах России

В зимней кампании на Украине Россия добилась успехов на стратегическом, оперативном и тактическом уровне, считает австрийский полковник Маркус Райснер. Москве удаётся мобилизовать ресурсы, что играет важнейшую роль в этом конфликте, а Запад и Киев эту способность утратили. В видеозаписи лекции на официальном канале австрийской армии — Österreichs Bundesheer он говорит о наступление переломного момента для Киева и опасается, что после летней кампании Киев придётся начать переговоры с Россией в слабой позиции.

«Очевидно, что к российским вооружённым силы возвращается инициатива», — заявляет полковник Маркус Райснер в лекции для Терезианской военной академии Австрии. В видеозаписи выступления, выложенной на официальном канале австрийских вооружённых сил, Райснер анализируя состояние конфликта, приходит к выводу, что конфликт вступил в новую, «седьмую стадию», после того как Россия добилась успеха в зимней кампании.

«Хотя это второе зимнее наступление русских создавало впечатление, что на фронте ничего особенного не произошло, на самом деле всё было наоборот», — полагает Райснер. Он перечисляет успехи России на стратегическом, оперативном и тактическом уровне.

На стратегическом уровне Россия успешно продолжила разрушение критической инфраструктуры Украины. Маркус Райснер отмечает падающую эффективность украинской ПВО. Майские и апрельские «атаки теперь распространились вглубь страны, вплоть до районов вокруг Лемберга».

«Следует констатировать, что частота попаданий украинской противовоздушной обороны, которая ещё несколько месяцев назад была очень высокой, сейчас снизилась», — продолжает Райснер. По его оценкам, ПВО ВСУ всё ещё эффективно только против БПЛА, в то время как баллистические и крылатые ракеты России всё труднее сбить. В лучшем случае украинской армии удаётся сбить каждую третью ракету, полагает Райснер.

На оперативном уровне Россия успешно сорвала попытки Украины накопить солдатские резервы. «На оперативном уровне целью русских было заставить Украину использовать свои драгоценные резервы по всему фронту, особенно в Донбассе». По мнению Райснера, это подрывает надежды Украины на возобновление наступления в 2025 году. Кроме того, «мы видим всё больше и больше видеороликов, на которых видно, как ценные системы вооружения Украины подвергаются нападениям и уничтожаются», — указывает полковник Райснер на примере видео уничтожения HIMARS и комплекса Patriot.

На тактическом уровне России удалось совершить несколько крупных прорывов линии обороны Украины: Авдеевка, Очеретино. Одним из основных факторов успеха вооружённых сил России Райснер считает применение планирующих бомб. «При попадании такой бомбы весом от 1500 до 3 тыс. кг от украинских укреплений обычно почти ничего не остаётся, и это в сочетании с артиллерией, конечно, имеет разрушительный эффект».

К растущему техническому превосходству добавляется падение эффективности западного оружия, прежде всего высокоточного. «Эффективность поставленных на Украину высокоточных бомб снизилась, поскольку российской стороне действительно удаётся нарушить GPS-контроль». Отдельные типы вооружения фактически утратили свою силу, например, высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur, точность его попадания снизилась с 70% до 6%. Россиянам, по оценкам Райснера удаётся сбивать до 70% HIMARS и каждый второй Storm Shadow.

Райснер предлагает понять, что при оценке ситуации на Украине нужно вести речь о войне на истощение, что «суть войны на истощение заключается в том, что она сосредоточена не на территории, а в первую очередь на потреблении ресурсов». Соответственно, успехи той и другой стороны нужно оценивать исходя из того, как они влияют на эти самые ресурсы. На примере наступления под Харьковом Райснер указывает, что Россия удлиняет фронты и «вынуждает Украину также обеспечивать и этот участок фронта», на что у неё нет ресурсов.

Критической проблемой для Украины становится то, что она теряет поддержку Запада. Запад оказался не способен перейти на военную экономику, обеспечивать одновременно своё перевооружение и поставки Украине. Наиболее критичным полковник австрийской армии считает сокращение поддержки из США.

Маркус Райснер считает определяющим, что США в последние несколько месяцев стремятся сократить интенсивность конфликтов по всему миру. Например, выступили против украинских ударов по российским НПЗ и давят на Израиль с целью остановить наступление в Газе.

«США пытаются со своей глобальной стратегией не допустить, чтобы ситуация в глобальной безопасности ещё больше вышла из-под контроля». Полковник Райснер добавляет, что «на заднем плане всё более чётко виден конфликт между Глобальным Югом и Глобальным Севером, где сектор Газа, Украина или другие территории являются лишь репрезентативными пространствами этого конфликта».

Кроме того, сдерживающим фактором для США остаются российский ядерный потенциал. По мнению австрийского военного, в Вашингтоне серьёзно воспринимают ядерные угрозы из России. К ним в последние месяцы добавились и сообщения об оружии в космосе. «США недавно объявили, что Россия, очевидно, вывела противоспутниковое оружие на околоземную орбиту, и это, конечно, показывает, что у России есть разные возможности, которые они могут использовать и которые, конечно, усложнят задачу их оппоненту, в данном случае — США, контролировать ситуацию».

«В заключение мы должны сделать вывод, что в этом году мы стоим на пороге кульминации», — подводит итог Райснер, «момент, которого на самом деле следует избегать». Он указывает, что на Западе не уверены, что смогут все поставить: ракеты, авиация, снаряды. Кроме того, не решена проблема нехватки персонала в ВСУ. Если Украина и Запад не смогут «сгенерировать» новые ресурсы для продолжения боевых действий, то Киеву придётся выходить на переговоры в слабой позиции.