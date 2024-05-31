Sky News: НАТО отправило России «сигнал сдерживания» из Литвы
НАТО продолжает самые крупнейшие со времён холодной войны учения «Стойкий защитник». За последние полгода в этих манёврах, которые разворачиваются на суше, на море и в воздухе, приняли участие порядка 90 тыс. военнослужащих из 32 государств альянса, сообщает корреспондент Sky News Шивон Роббинс.
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