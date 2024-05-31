Sky News: НАТО отправило России «сигнал сдерживания» из Литвы

Корреспондент Sky News Шивон Роббинс побывала на манёврах в Литве, которые проходят в рамках масштабных учений НАТО «Стойкий защитник». По словам журналистки, их цель — показать готовность альянса защитить восточный фланг Европы и «предостеречь» президента Путина

НАТО продолжает самые крупнейшие со времён холодной войны учения «Стойкий защитник». За последние полгода в этих манёврах, которые разворачиваются на суше, на море и в воздухе, приняли участие порядка 90 тыс. военнослужащих из 32 государств альянса, сообщает корреспондент Sky News Шивон Роббинс.

По её словам, «крещендо» этих учений можно было увидеть на границе Литвы с Белоруссией. Здесь под немецким командованием войска альянса на танках Leopard 2, БМП «Пума» и вертолётах отрабатывали отражения потенциальной атаки.

И пока ВСУ борются на реальном поле боя, значение подобных учений повышается. Ведь именно в этом районе будет проходить линия фронта НАТО, если конфликт выйдет за пределы Украины, рассуждает британская журналистка.

«Цель состоит в том, чтобы показать, как НАТО может защитить восточный фланг Европы от вторжения, дать уверенность союзникам и предостеречь президента Путина», — считает Роббинс. Генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер подтверждает её слова: «Сегодняшние учения посылают России чёткий сигнал — сигнал сдерживания».

И на полигоне немецкие части стремилась продемонстрировать, что они смогут защитить своих соседей с помощью «впечатляющего набора вооружений». «На этот раз это были просто учения, но если кто-либо из членов НАТО подвергнется нападению, сигнал ясен и един: всё будет по-настоящему», — утверждает Робинсон.