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CNN: Байден разрешил Киеву наносить ограниченные удары американским оружием по территории России

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Джо Байден разрешил украинским войскам применять американское вооружение для ударов по российской территории, сообщает CNN. Однако, как отмечается в статье, глава Белого дома ограничил использование этого оружия, позволив Киеву наносить удары лишь по тем целям, которые находятся по ту сторону границы с Харьковской областью.
CNN: Байден разрешил Киеву наносить ограниченные удары американским оружием по территории России
AP

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории, но ограничил его применение, чтобы Киев мог поражать цели, находящиеся только по ту сторону границы вблизи Харькова, сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы украинцы могли наносить ответные удары по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести по ним удар», — заявил один из источников.

Это ослабление ограничений, как отмечается в статье, знаменует собой отход от многолетней политики и происходит на фоне растущего международного давления на Вашингтон со стороны ближайших союзников США.

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источник
CNN США Северная Америка
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