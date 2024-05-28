France 24: мировая общественность в гневе после ударов Израиля по лагерю беженцев

Авиаудар Израиля по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли мирные жители, вызвал волну осуждения во всём мире. Президент Франции Макрон заявил, что возмущён, а в ООН потребовали от Тель-Авива немедленно прекратить операцию в регионе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что гибель людей является «трагическим инцидентом», передаёт France 24.

Лагерь беженцев, объятый огнём… пылает в ночи ярким пламенем. Когда над Рафахом восходит солнце, Интернет наводняют записи с обгоревшими трупами и криками ужаса, вызывая волну откликов по всему миру, которая выливается в массовые протесты в крупнейших столицах и лавину осуждения со стороны международного сообщества.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выражает ужас ввиду гибели мирного населения в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Рафахе, где укрывались перемещённые лица. Израиль должен прекратить свою военную операцию в Рафахе. Все участники конфликта должны обеспечить режим прекращения огня.

Несмотря на то, что лагерь беженцев был официально объявлен безопасной зоной, по данным Армии обороны Израиля, их мишенью были два высокопоставленных террориста группировки ХАМАС, погибших в результате авиаудара.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, прмемьер-министр Израиля: Несмотря на все наши усилия не навредить тем, кто не имеет к этому отношения, к сожалению, произошёл трагический инцидент. Мы расследуем этот вопрос, и сделаем соответствующие выводы.

Комментарии Биньямина Нетаньяху прозвучали спустя всего три дня после того, как Международный уголовный суд приказал Израилю немедленно прекратить операцию в Рафахе. Белый дом, который уже несколько недель выступает против крупномасштабного наступления в этом южном городе, призвал Израиль принять все возможные меры, чтобы уберечь гражданское население. Президент Франции также призвал к прекращению насилия.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Крайне возмущен тем, что израильские удары привели к гибели множества перемещённых лиц в Рафахе. Этим военным операциям нужно положить конец. В Рафахе нет безопасных зон для мирных палестинцев.

Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня.

Палестинские власти и ХАМАС осудили намеренное нападение на гражданских лиц, способное помешать заключению соглашения о перемирии. Об этом заявляют в Катаре, который является ключевым посредником между сторонами конфликта.



Дата публикации 28 мая 2024 года.