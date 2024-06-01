Foreign Policy: двойные стандарты США делают их лицемерными и смешными

Администрация Джо Байдена действует во внешней политике так путано, что вызывает возмущение как сторонников, так и критиков Израиля, отмечает Foreign Policy. Проблема в том, что решения по национальной безопасности принимаются в угоду общественному мнению. Если продолжать и дальше пытаться играть роль «хорошего парня» для всех, Америка будет выглядеть лицемерной и смешной.

Подход администрации Байдена во внешней политике крайне запутан, считает колумнист Foreign Policy Мэтт Крёниг. По его мнению, она пытается угодить сразу всем, «то проводя красные линии, то передвигая их, и при этом злит как сторонников Израиля, так и его критиков». Одни возмущены тем, что Белый дом угрожает отказать в помощи союзнику, ведущему войну против террористического противника; другие — тем, что он продолжает поддерживать израильские военные действия, даже когда в Газе растёт число жертв. В итоге Байден рискует оттолкнуть от себя как произраильских, так и палестинских избирателей, что не отвечает стратегическим интересам США.

Ещё одной проблемой стали совершенно некомпетентные планы по оказанию помощи в Газе. Недавно построенный пирс, предназначенный для доставки помощи гражданскому населению, развалился на части и дрейфует в море. Вся эта затея была пиар-акцией, призванной помочь администрации прикрыть тот факт, что Израиль не пропускает в зону конфликта достаточное количество гуманитарной помощи, и теперь она дала обратный эффект, выставив США некомпетентными.

У обеих проблем один и тот же источник: решения по национальной безопасности принимаются в угоду общественному мнению. Лидер должен определять интересы страны, а не менять стратегию в зависимости от настроения общественности. Кроме того, Байден сделал обещание поддерживать либеральный международный порядок центральным компонентом своей внешней политики. Нарушение правил не ново — но неспособность Вашингтона признать, что они происходят, разрушает доверие к этой системе и подрывает авторитет США.

В итоге выходит, что США предписывают другим странам выполнять решения МУС, когда они касаются России или Китая, но сами отказываются делать это, когда речь идёт об Израиле. Если вся ваша стратегия основана на том, чтобы быть «хорошими парнями», как это делает Байден, то санкции против МУС приведут к тому, что Америка будет выглядеть лицемерной и смешной, — не считая того, что они подорвут все международные нормы, касающиеся конфликтов.