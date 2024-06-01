Французский депутат: Макрон хочет втянуть Францию в войну с Россией

Решение западных стран разрешить Украине наносить удары по российской территории поставленным ими оружием только обостряет напряжённость, считает пресс-секретарь «Национального объединения» Жюльен Одуль. В эфире LCI он называл позицию Эммануэля Макрона «безответственной» и обвинил его в желании втянуть Францию в войну с Россией.

ЖАН-БАТИСТ БУРСЬЕ, ведущий LCI: Джо Байден в свою очередь разрешил наносить удары американским оружием по российской территории, откуда запускаются ракеты по Украине. Эммануэль Макрон уже разрешил это до него. Так же поступила Швеция, Канада и другие страны. Стоило ли принимать такое решение?

ЖЮЛЬЕН ОДУЛЬ, депутат Йонны, пресс-секретарь «Национального объединения»: Нет, это ещё один шаг к обострению напряжённости, угрозе развязывания мирового конфликта. Мы этого не хотим. Французы этого не хотят тоже.

Позиция Эммануэля Макрона совершенно безответственная. Он хочет втянуть нас в войну с Россией, которая будет иметь непредсказуемые последствия для безопасности нашей страны.

Дата выхода в эфир 31 мая 2024 года.