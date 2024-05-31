Reuters: «Пойти на Вашингтон и всех повесить» — сторонники Трампа призвали к бунту после обвинительного приговора

Обвинительный приговор нью-йоркского суда в отношении Дональда Трампа вызвал гнев среди его сторонников. Они стали призывать к бунту и революции, утверждая, что только насильственные действия смогут спасти США, пишет Reuters.

Сторонники бывшего президента Дональда Трампа были разгневаны тем, что ему вынесли обвинительный приговор в нью-йоркском суде. В своих постах на интернет-площадках они стали призывать к бунту, революции и «жестокому возмездию», сообщает Reuters.

По словам агентства, после вердикта многие из сторонников экс-президента заявили, что его осуждение является доказательством того, что американская политическая система не работает. Более того, они выражали мнение, что только насильственные действия могут спасти страну.

По словам агентства, некоторые пользователи предлагали нападать на присяжных и казнить судью Хуана Мерчана. Они также выступали за открытую гражданскую войну и вооруженное восстание, подчёркивает Reuters.

«Кому-то в Нью-Йорке, кому нечего терять, должен позаботиться о Мерчане», — написал один из комментаторов на сайте Patriots.Win. «Надеюсь, его встретят нелегалы с мачете», — добавил он, имея в виду иммигрантов.

На сайте Gateway Pundit один из пользователей предложил убивать либералов. «Пора начать отстреливать леваков. Голосованием это не исправить», — говорится в его сообщении.

«1 000 000 (вооружённых) человек должны пойти на Вашингтон и всех повесить. Это единственное решение», — сказал ещё один комментатор. Другой добавил: «Трамп уже должен знать, что у него есть армия, готовая сражаться и умереть за него, если он произнесёт эти слова... я возьму в руки оружие, если он попросит».

Ранее Трамп неоднократно обвинял судей и прокуроров на своих процессах в коррумпированности. Он называл их инструментами администрации Байдена, стремящейся саботировать его предвыборную кампанию, отмечает Reuters.