NYT: вердикт против Трампа не помешает стать ему президентом, но придётся решать проблему с отбытием наказания

Решение суда Нью-Йорка о виновности Трампа создаёт правовую коллизию для США. Юристы уверены, что подтверждённое обвинение не мешает Трампу быть избранным, но означает ли это, что он будет править из тюрьмы? The New York Times полагает наиболее вероятным, что Трамп после избрания мог бы обжаловать вердикт, как мешающий «выполнять конституционные обязанности» или же быть помилованным.

«Известный кандидат, осуждённый за совершение уголовных преступлений, баллотируется на пост президента», — The New York Times отмечает не только редкость происходящего события, но и то, что до Трампа «никогда раньше такой кандидат не имел реальных шансов на победу». Конституция США регулирует лишь часть вопросов, поэтому страна оказывается на «неизвестной территории».

Уже сейчас можно сказать, что Трамп останется кандидатом на выборах. Никаких ограничений при наличии судимости конституция США не налагает. Кто будет в бюллетенях, определяют партии. И республиканцы, и демократы уже закончили предвыборные процедуры по избранию кандидатов. Издание отмечает, что отдельные штаты могли бы принять законы, запрещающие баллотироваться осуждённым, но они, вероятно, были признаны неконституционными.

The New York Times отмечает, что и сама республиканская партия не сможет убрать Трампа из бюллетеней. «Теперь, когда господин Трамп получил большинство делегатов на съезде Республиканской партии, у партии нет механизма, чтобы выдвинуть кого-то ещё». Газета отмечает, что влиятельные республиканцы также не проявляют интереса к замене Трампа и продолжают поддерживать его.

Более спорный вопрос — это сохранение за Трампом права голоса. Во Флориде, где Трамп зарегистрирован избирателем, «люди, осуждённые за уголовные преступления, лишены избирательных прав». Они возвращаются только после отбытия всего срока наказания, уплаты штрафа или помилования. Газета отмечает, что Трамп может просто физически не успеть заплатить штраф до ноября 2024 года.

Поскольку Трамп осуждён в Нью-Йорке, то власти Флориды могут применить к нему нью-йоркские правила. Они значительно мягче: «преступники там могут голосовать, находясь под условно-досрочным освобождением или на испытательном сроке». Также Трамп может просить губернатора Флориды Рона Десантиса о помиловании. Газета отмечает, что у Десантиса есть такое право, хотя Трамп и осуждён в Нью-Йорке.

Наконец, самая серьёзная юридическая коллизия грозит, если Трамп будет посажен в тюрьму и одновременно будет избран на пост президента США. Подобных прецедентов в истории США не было. «Мы так далеки от всего, что когда-либо происходило», — поясняет газете Эрвин Чемерински, эксперт по конституционному праву из Калифорнийского университета в Беркли.

Точно можно сказать, что «юридически Трамп сохранит право быть президентом, даже если его посадят в тюрьму». Конституция США не вводит таких ограничений. Но «на практике избрание находящегося в заключении президента создаст правовой кризис, который почти наверняка придётся разрешать через суд», — продолжает The New York Times.

Газета полагает возможным применение 25-й поправки о «лишении полномочий, если президент не в состоянии выполнять полномочия и обязанности своей должности». Для этого, однако, потребуется согласие вице-президента и большинства кабинета министров. Что делает такой исход маловероятным, «учитывая, что это будут лоялисты, назначенные самим господином Трампом».

«Более вероятно, что господин Трамп может подать иск об освобождении на том основании, что его тюремное заключение мешает ему выполнять свои конституционные обязанности в качестве президента», — пишет The New York Times.

Ещё одним вариантом выхода из юридического кризиса может быть помилование. После избрания Трамп может помиловать сам себя по двум федеральным делам, но не по искам в Нью-Йорке и Джорджии. Также его может помиловать и Байден, полагает The New York Times. Действующий президент мог бы сделать это с аргументом, что «народ высказался, и мне нужно помиловать его, чтобы он мог управлять», — полагает Эрвин Чемерински.

Если Трамп будет избран до вынесения вердиктов по двум федеральным делам, что весьма вероятно, то новоназначенный прокурор США может просто прекратить их. «Министерство юстиции не предъявляет обвинений действующим президентам — политика, изложенная в меморандуме 1973 года, в эпоху Никсона». Дело в суде штата Джорджия, однако, останется «вне досягаемости Министерства юстиции, управляемого Трампом» и, вероятно, будет продолжено.