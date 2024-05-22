Mediaite: конгрессвумен Грин обвинила Минюст и ФБР в планировании убийства Трампа

«Минюст и ФБР Байдена планировали убить» бывшего президента США Дональда Трампа, — такое заявление, как сообщает Mediaite, опубликовала в соцсетях конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. С этим, как пишет издание, «диким обвинением» политик выступила после аналогичного заявления со стороны самого Трампа.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter) заявила, что «Минюст и ФБР Байдена планировали убить» бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, сообщает Mediaite.



Ранее сам Трамп на фоне проводимого в отношении него судебного разбирательства в Нью-Йорке в своей соцсети Truth Social, как указывает издание, «безосновательно заявил», что Минюст «дал ФБР право применять смертельную силу» во время исполнения ордера на обыск в резиденции экс-президента США Мар-а-Лаго в августе 2022 года.



Тогда в ходе обыска ФБР обнаружило коробки с правительственными документами, которые Трамп забрал с собой после ухода с президентского поста. При этом бывшего президента во время обыска в Мар-а-Лаго не было. Трампу было предъявлено обвинение в умышленном удержании секретных документов, однако он не признал себя виновным.



Грин ухватилась за «это дикое обвинение» Трампа и заявила, что администрация Байдена пыталась убить бывшего президента. Конгрессвумен даже поставила себе в заслугу то, что именно она рассказала ему о предполагаемом заговоре.



«Я позаботилась о том, чтобы он знал, — написала она в соцсетях. — Минюст и ФБР Байдена планировали убить президента Трампа и дали на это зелёный свет. Это уже до всех дошло?! Что республиканцы намерены с этим делать? Я пыталась сместить нашего спикера, который финансировал Минюст и ФБР Байдена, но демократы этому помешали».