Mediaite: конгрессвумен Грин обвинила Минюст и ФБР в планировании убийства Трампа

«Минюст и ФБР Байдена планировали убить» бывшего президента США Дональда Трампа, — такое заявление, как сообщает Mediaite, опубликовала в соцсетях конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. С этим, как пишет издание, «диким обвинением» политик выступила после аналогичного заявления со стороны самого Трампа.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter) заявила, что «Минюст и ФБР Байдена планировали убить» бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, сообщает Mediaite.
Ранее сам Трамп на фоне проводимого в отношении него судебного разбирательства в Нью-Йорке в своей соцсети Truth Social, как указывает издание, «безосновательно заявил», что Минюст «дал ФБР право применять смертельную силу» во время исполнения ордера на обыск в резиденции экс-президента США Мар-а-Лаго в августе 2022 года.
Тогда в ходе обыска ФБР обнаружило коробки с правительственными документами, которые Трамп забрал с собой после ухода с президентского поста. При этом бывшего президента во время обыска в Мар-а-Лаго не было. Трампу было предъявлено обвинение в умышленном удержании секретных документов, однако он не признал себя виновным.
Грин ухватилась за «это дикое обвинение» Трампа и заявила, что администрация Байдена пыталась убить бывшего президента. Конгрессвумен даже поставила себе в заслугу то, что именно она рассказала ему о предполагаемом заговоре.
«Я позаботилась о том, чтобы он знал, — написала она в соцсетях. — Минюст и ФБР Байдена планировали убить президента Трампа и дали на это зелёный свет. Это уже до всех дошло?! Что республиканцы намерены с этим делать? Я пыталась сместить нашего спикера, который финансировал Минюст и ФБР Байдена, но демократы этому помешали».
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