TCN: «США развалятся и все погибнут» — американцев агитировали голосовать против Трампа ещё в 2020 году

В 2020 году американский проект Transition Integrity Project изучил все возможные исходы президентских выборов в США и пришёл к неутешительному выводу: хорошо будет только при победе Байдена. При других исходах американцам пообещали хаос, рост преступности и политический кризис. Как отмечает журналист Такер Карлсон, истинная цель исследования, проводившегося демократами и неоконами, по-видимому, заключалась в том, чтобы не допустить победы Трампа и посеять страх в сомневающихся избирателях.

Летом 2020 года, четыре года назад, профессор Джорджтаунского университета по имени Роза Брукс возглавила группу, которую она назвала Transition Integrity Project. Слышали о таком проекте? Сейчас вы узнаете о нём гораздо больше.

Целью проекта Transition Integrity Project (а это было до последних президентских выборов, разумеется) было разыграть различные варианты исхода выборов и посмотреть, что будет со страной в результате каждого из них. Своего рода военные учения, политические военные учения. В проект вошли представители нескольких сходных групп: профессора права, политтехнологи, отставные военные — причём все левые. Их заявленной целью было изучить четыре возможных исхода выборов 2020 года: победа Байдена с небольшим отрывом, победа Байдена с большим отрывом, победа Трампа и сценарий без непосредственного победителя — по сути, какая-то непонятная ничья.

На это они потратили четыре дня и разыграли множество различных сценариев. Если вы хотите получить представление о том, как это выглядело, то знайте, что Дональда Трампа играл Уильям Кристол, Джо Байдена — бывший глава аппарата Белого дома демократ Джон Подеста, а среди других участников проекта были отъявленный безумец-неоконсерватор Макс Бут, завсегдатай MSNBC Майкл Стил, неудавшийся губернатор Дженнифер Грэнхолм и своего рода крикливый канадец Дэвид Фрум. Так что можете себе представить, что это были за встречи.

И вот результаты того, к чему они пришли. Вот как описывает это Роза Брукс: «Победа Байдена с большим отрывом закончилась относительно упорядоченной передачей власти. Все остальные сценарии, которые мы рассмотрели, предполагают уличное насилие и политический кризис». Не подумайте, это не угроза!

Она продолжает: «За исключением сценария «победа Байдена с большим отрывом», каждый из наших сценариев оказался на грани катастрофы, с массовыми кампаниями дезинформации, уличным насилием и конституционным тупиком». Опять же, это вовсе не угроза. Изберите нашего человека, или Америка развалится и люди погибнут. Всего лишь результат социальной науки! Это вывод нашего исследования.

В общем, по их словам, проект Transition Integrity Project был направлен на то, чтобы выявить наихудший исход президентских выборов. И результат был однозначным: нельзя допустить победы Дональда Трампа, иначе Америке придёт конец.

И газета The Washington Post, принадлежащая самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу, послушно напечатала эти результаты в сентябре 2020 года, за два месяца до выборов. Просто хотел дать вам представление о том, что там на самом деле происходило.

Дата выхода в эфир 19 мая 2024 года.