Fox: американцам рекомендовано соблюдать осторожность за границей из-за риска насилия против меньшинств

Государственный департамент США в пятницу опубликовал предупреждение, адресованное американским гражданам, находящимся в зарубежных поездках, пишет Fox News. По данным канала, Госдеп, ссылаясь на риск насильственных действий в отношении меньшинств, советует американцам проявить осторожность и оставаться в местах, популярных у туристов.

Госдеп США в пятницу порекомендовал гражданам страны, находящимся за рубежом, соблюдать особую осторожность в связи с угрозой насилия в отношении представителей меньшинств, передаёт Fox News.

Как пишет сайт канала, в опубликованном департаментом предупреждении американцев призывают оставаться в местах, популярных у туристов.

Госдеп регулярно публикует рекомендации, предназначенные для американских граждан, выезжающих за рубеж, напоминает Fox News. Такие документы публикуются в случае, если в той или иной части света фиксируется высокий уровень преступности, какие-либо кризисы в плане зравоохранения, пиратство и другие проблемы.

Рекомендации бывают разных уровней, начиная с «соблюдайте обычные предосторожности» и заканчивая призывом воздержаться от поездок в ту или иную страну; последний, как правило, озвучивается для государств, где идёт военный конфликт или же в принципе плохо относятся к гражданам США.

В последние годы Госдеп советовал американцам не посещать Россию, Сирию и Украину, напоминает Fox.