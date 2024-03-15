Fox News: вернуть демократию на Гаити — Госдеп нашёл новый способ выбросить деньги на ветер

Госсекретарь США Тони Блинкен заявил о готовности потратить сотни миллионов долларов из американского бюджета на то, чтобы гаитяне «вернулись на путь демократии». По словам ведущей Fox News Лоры Ингрэм, от вмешательства Вашингтона в дела Гаити обычно становилось только хуже, а нынешняя администрация тем более не заслуживает доверия — после провалов на Украине и в Афганистане.
Если задуматься о том, какую великолепную работу проделал Энтони Блинкен на Украине, можете себе представить, как он поможет Гаити восстановить демократию!
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Нам нужно увидеть переход к выборам, к явному возвращению на путь демократии. У нас сейчас 200 миллионов долларов от министерства обороны и ещё 100 миллионов от остальных государственных структур США в качестве помощи Многонациональной миссии по поддержке безопасности.
Ни доллара из этих денег не будет выброшено на ветер, я уверена! Кстати, Тони Блинкен всегда выглядит так, будто только что потерял лучшего друга, не правда ли?
Эти люди не смогли организовать эвакуацию из Афганистана, но смогут восстановить демократию на Гаити?! Деньги в бездонную бочку, причём нам придётся брать их в долг или печатать. Опять.
Настоящий лидер, например губернатор Флориды Рон Десантис, в первую очередь защищает своих граждан и, уж конечно, не тратит попусту их заработанные в поте лица деньги. Он переводит своих пограничников в режим повышенной готовности в ожидании беженцев, пытающихся попасть во Флориду. Это хорошая новость.
Но послушайте, неслучайно, что хаос по всему миру начался именно тогда, когда у нас слабый и хилый президент. Почему американцам должно нравиться, что мы бросаем миллиарды другим странам, когда они видят, что эта администрация вредит нашей собственной стране? Это нелогично!
Не то чтобы мы не сочувствовали Гаити. Конечно сочувствуем. Но их проблемам уже десятки лет! А от нашего вмешательства обычно становилось только хуже.
БИЛЛ КЛИНТОН, бывший президент США:Мы, богатые страны, производящие много продовольствия, должны продавать его бедным странам, чтобы освободить их от бремени производства их собственного продовольствия. Может быть, это было хорошо для некоторых моих фермеров в Арканзасе, но это не сработало. Я сделал это. Мне приходится каждый день жить с последствиями того, что Гаити больше не может вырастить рис, чтобы накормить этих людей, из-за того, что я сделал.
Позже мы навязали Гаити непопулярного президента. И что это нам дало? То, что мы видим сегодня на их улицах! И конечно же, нарастающую гуманитарную катастрофу, заплатить за которую попросят американский народ.
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