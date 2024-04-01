Экс-сотрудник Госдепа: Украина стала для Байдена главным средством для мобилизации электората

Администрация Джо Байдена не будет менять курс по Украине, поскольку в преддверии президентских выборов украинский конфликт становится для демократов одним из важнейших методов для привлечения своих самых верных сторонников, полагает бывший сотрудник Госдепа США Мэттью Хо. Как пояснил Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue works, война на Украине в глазах лоялистов партии является частью мировой борьбы «добра со злом» — и команда Байдена действует в соответствии с таким восприятием.

Ещё один вопрос — почему же администрация Байдена так упорно продолжает идти тем же курсом, уже показавшим свою несостоятельность? Когда Виктория Нуланд ушла в отставку, нам казалось, что это обозначит большие перемены в политике администрации, однако она, похоже, обо всех этих вещах не задумывается. Такая позиция поможет ей на выборах 2024 года, на ваш взгляд?

МЭТТЬЮ ХО, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, экс-сотрудник Госдепа: В администрации считают, что поможет. Там считают именно так, и это главное: я вот так не считаю, но они убеждены в обратном.





Думаю, что их расчёт в том, что их основной электорат, лоялисты Демократической партии, те самые люди, которые пришли на то мероприятие по сбору средств, о котором вы упоминали, и собрали для него 25 миллионов — а они ведь именно столько собрали, целых 25 миллионов, — все считают войну на Украине борьбой добра со злом. А кроме того, они приплетают всю эту ситуацию к своей партийной линии, к своей политике на базе идентичности и принадлежности к «командам», в рамках которой Россия есть зло, Россия есть Путин, а Путин есть Трамп. Так что у основного электората Демократической партии имеется определённая идентичность, в соответствии с которой эта война — своего рода олицетворение с точки зрения отдельного человека, и он должен её поддерживать просто потому, что выбирает определённую сторону в глобальном, всеобъемлющем и вселенском конфликте добра со злом. Такая точка зрения, быть может, и не находит отклика у большинства американцев — зато находит его у основного электората демократов. И как мне кажется, именно поэтому, если мы вспомним сентябрь прошлого года, первый же материал в агиткампании Джо Байдена был посвящён как раз Украине.





Я надеялся, что, когда произошли все те события в Палестине — нападения 7 октября, а затем тот геноцид, который продолжается уже почти полгода, — и Украина пропала с первых полос газет и из репортажей новостных кабельных каналов, вкупе с тем фактом, что большинство американцев не обратили на это никакого внимания и, похоже, даже этого не заметили, это станет для администрации Байдена знаком о том, что Украину можно отпустить — что никаких политических последствий это для неё не повлечёт. Но очевидно, в администрации на вещи смотрят по-другому.





И опять же — и мне кажется, что это нужно подчеркнуть, хоть я вроде только что это уже упоминал, поскольку это настолько важный компонент общенациональной политики Демократической партии и он проникает уже и на уровень политики штатов, но на общенациональном уровне этот компонент заключается в связывании Республиканской партии с Россией; именно на этом они строят свою агитацию ещё с 2015 года, и отказываться они от этого не будут. Они считают, что это, как я уже говорил, создаёт их основному электорату определённую идентичность, которая включает их в эту «борьбу добра со злом».

Дата публикации 30 марта 2024 года.